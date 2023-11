Durante el avant-première de su primera película individual, “El beneficio de la duda”, ninguna persona le dirigía la palabra. Ahora, todos llaman cariñosamente a Ani Alva Helfer como “la chica del millón” tras superar esa cifra de espectadores con “Soltera, casada, viuda, divorciada” y haberse posicionado en 2018 como la directora peruana más taquillera gracias a su película “No me digas solterona”, que logró alcanzar casi 900 mil espectadores, además de marcar un hito en la industria cinematográfica nacional.

Más allá de lo cualitativo, el éxito de su penúltima cinta es una victoria personal para Alva, quien, en poco tiempo desde su debut en 2014 como directora de arte en la película “Loco cielo de abril”, logró hacer de las comedias peruanas protagonizadas por mujeres cintas que permanecen por más tiempo en cartelera que otras películas de talla internacional. A dos días de terminar el corte final de “Isla Bonita”, en un proceso que describe como una “labora de parto”, conversamos con ella.

“Cuando presenté la idea de ‘No me digas solterona’ a varios distribuidores, todos pensaban que el cine protagonizado por mujeres, o que tuviera la mirada de una mujer, no era algo que tenga éxito en taquilla o llamara la atención. Incluso lo catalogaban bajo el subgénero de ‘cine de mujer’, algo ridículo porque no existe la ‘comedia para hombre’”, cuenta la directora en entrevista con El Comercio.

En 2018, se convirtió en la directora más taquillera del Perú

Isla Bonita

Luego de conseguir ser “la chica del millón”, sueño que tenía desde que vio a Bruno Ascenzo conseguir su millón de espectadores gracias a la comedia protagonizada por Carlos Alcántara, “A los 40″, la cineasta suma a su filmografía “Isla Bonita”, cinta que se estrenará este jueves 30 de noviembre.

“Hicimos un casting de más de 7 mil personas donde elegimos al elenco local que con su energía y calidez le han aportado a esta comedia un brillo especial como es el caso de Wales Pana y los más de 100 actores y extras de Iquitos”, comenta Alva.

Esta nueva historia sigue la vida de Andrea (Emilia Drago), Esperanza (Patricia Barreto) y Roxana (Saskia Bernaola), tres amigas que, al juntarse, se cuestionan si su monótona vida profesional las orilló a tomar decisiones que no querían durante toda su vida. Dejando de lado todo lo que conocen, el trío inicia una divertida aventura ambientada en los paisajes de Iquitos donde decidirán si le pondrán un punto final a la rutina que no las hace felices.

“Es la primera vez que salgo de Lima a grabar una película, me encontré de cara con Pacasmayo y no podía pensar en nada más que en lo hermoso del lugar, pero también en los retos como los efectos del calor en los lentes, la posición del sol y los momentos adecuados de grabación”, menciona la directora.

En 2019, su cinta, No me digas solterona, centrada en la emancipación de la mujer y el amor propio, fue ganadora de los Premios Luces a mejor película y a mejor actriz protagónica, rol interpretado por Patricia Barreto.

Creando camino

Durante su infancia y adolescencia, no hubo ninguna cineasta peruana que fuera un referente directo para Alva, quien avanzó lentamente en la industria cinematográfica iniciando su carrera audiovisual en Argentina, donde se graduó como directora de cine. Posteriormente, viajó a México, donde encontraría un camino paralelo como directora de arte.

La falta de más exponentes femeninas en la industria cinematográfica ahora es una de las preocupaciones de la directora, que quiso continuar trabajando en televisión (hizo vestuario en “La Movida de Janet” y switch en el reality “La Casa de los secretos”). Sin embargo, cambió la presión del en vivo por el que hay para crear historias de ficción lo mejor posible.

“He pasado de ver que solo ocho mil personas vieran mi primera película con salas casi vacías, durante una semana, que es el tiempo mínimo que pueden estar en cartelera, a hacer películas que agotan entradas. Agradezco siempre ver los asientos llenos”, enfatiza la directora, que a sus 30 años siente que su mayor desafío es su inexperiencia, aunque ya describe su estilo como “cine refugio”.

“Hago cine en el cual uno puede encontrar y compartir emociones, en el que el público se puede ver reflejado, donde la comedia nace de los defectos de los personajes y las situaciones que las provocan”, explica la directora que suele mostrar a personajes que enfrentan crisis individuales y evitan caer en la victimización.

A los 18 años, Ani Alva se encargaba del área de vestuario para el programa de espectáculos "La Movida de Janet" de Panamericana Televisión.

Bajo la mira

Además de conseguir una millón de espectadores, Ani Alva es una de las pocas directoras que trabajó, en distintos momentos, junto a las cuatro distribuidoras más importantes del Perú: Big Bang Films, Tondero, La Soga y AV Films, hecho que la enorgullece tras haber sido la primera en llevar una cinta no producida por Tondero al ranking de películas más taquilleras en el Perú.

El Comercio: En redes sociales suelen criticar el tipo de cintas que haces, haciendo alusión a que el cine previo a las comedias como “Soltera Codiciada” o “Asu Mare” era más profundo.

Ani Alva: Hay películas que sirven para reflejar cada momento que se vive en la sociedad. Ese tipo de cintas mostraban lo que se vivía. El cine que yo hago, si bien no tiene un gran peso en las historias, va de la mano con la sociedad actual; las cosas han cambiado, nosotros hemos cambiado. Cualquier película es un acto político. Desde mi cine, yo pretendo decir: “Hey, aquí estamos las mujeres”, pero también abordar problemas que nos pasan a todos ahora.

EC: Con un apelativo como “la chica del millón”, ¿sientes la presión de conseguir mantener números altos en taquilla?

AA: Nunca pienso si las películas van a ser taquilleras o no. Me concentro en el arco de los personajes y en las cosas de las que quiero hablar. Hay cosas que no podemos controlar. Todo lo que está pasando son cosas que no esperé nunca. No siento presión porque mi objetivo no es romper la taquilla.

EC: ¿Tienes algún proyecto luego del estreno de “Isla Bonita”?

AA: Ahora me siento aliviada porque todo ha terminado y también porque aprendí durante la grabación de Isla Bonita cosas que me sirvieron para hacer mi otra película llamada “Bienvenidos al Paraíso”, una gran producción que grabamos en Panamá y que se estrenará en abril del próximo año.