Aunque el cariño, el respeto y la admiración mutuos prevalecen intactos, Yiddá Eslava y Julián Zucchi ya no están juntos como pareja. Después de once años y de varios intentos fallidos por revivir el romance, este llegó a su fin. Ahora solo los une una relación de padres y de socios, pues siguen trabajando juntos en los proyectos que estaban en curso, como por ejemplo: “¿Ahora somos 3? Sí, mi amor”, la tercera y última película de la taquillera saga.

“Tenemos personalidades muy fuertes, ambos somos un poco tercos”, comenta Julián sobre uno de los motivos de la separación. “Fue una decisión difícil, que se tomó en conjunto. Quizás uno propuso y el otro meditó, pero, finalmente, fue una decisión de ambos. La relación se agotó”, aclara Yiddá.

Yiddá Eslava y Julián Zucchi después de once años de relación anunciaron su separación. (Foto: Giancarlo Ávila)

Aunque saludable, la separación no deja de ser dolorosa para la popular pareja que parece aún mantener la chispa del inicio. “Se viene ‘¿Nos divorciamos: Sí, mi amor’”, bromea la actriz.

“Con todo el dolor de nuestra alma, no habrá más ‘Sí, mi amor’. Le tenemos cariño a la marca, pero a veces hay que saber ponerle punto final a un proyecto para no ensuciarlo. De hecho, nuestra productora (Wallaz Producciones) seguirá existiendo, así como las oficinas y los estudios, que los seguimos compartiendo, pero yo tengo ideas que quiero realizar de forma independiente, y ella tiene otras. Por el bien de nuestros hijos evitamos tener discusiones laborales innecesarias”, destaca Zucchi.

“No creo que encuentre en este mundo a una persona en la que pueda confiar -en el sentido laboral- tanto como en Julián. Como tengo limitaciones en el tema de producir, de realizar, lo primero que siempre hago es consultarle”, asiente Eslava. “Vamos a ser familia por el resto de nuestros días y nuestros hijos siempre van a ser nuestra prioridad”, advierte el artista argentino.

Esta semana se estrenó el trailer oficial de “¿Ahora somos 3? Sí, mi amor”. El largometraje más ambicioso producido y protagonizado por la expareja, y dirigido por Pedro Flores Maldonado, llegará a los cines del Perú el 25 de enero del 2024.

“La primera película tenía algo de realidad, como los mensajes que recibí después de una reunión que tuve con una exnovia para ver unos papeles de un departamento. Por suerte no pasó a mayores. Se solucionó conversando. La segunda fue la que más ficción tuvo porque no llegamos a casarnos. Nos inspiramos en ideas y anécdotas de amigos. Y la tercera es nuestra visión con humor de la paternidad, y no solo de los que somos padres, también de los que no quieren serlo”, destaca Julián.

“Esta última película tiene mucho de realidad, en cuanto a las complicaciones de mi primer embarazo. Pensé que tenía preeclampsia, y lo que tuve fueron contracciones por hacer un ejercicio que no debí hacer. Retenía líquidos. Subí mucho de peso. Llegó un momento en que solo utilizaba medias porque no me entraba el zapato. A ese nivel llegué”, recuerda la artista nacional. “Y el anillo de compromiso que le había regalado, no le salía del dedo”, enfatiza el ex Parchís. “Estamos muy enamorados de esta película. Creo que es la mejor de las tres y queremos que quien la vea, también la sienta así”, añade.

“¿Ahora somos 3? Sí, mi amor”, la culminación de un viaje de risas y emociones, que en el 2021 tuvo su primera entrega, y un año después, su segunda, trae de regreso a la pantalla grande a Nancy Cavagnari.

“Tiene una energía envidiable. Es un ser iluminado, muy divertida, desborda criollada. Interpreta a una chalaca (Caridad, madre ausente de Bea) que tiene barrio, pero como vivió mucho tiempo en Estados Unidos, cuando habla utiliza algunas palabras en inglés. Es rubia, bronceada”, destaca Yiddá,

Yiddá Eslava y Julián Zucchi. (Foto: Giancarlo Ávila)

Nueva etapa

Tras la separación, la expareja retomó algunas actividades que tenían pendientes. Julián priorizó en su trabajo y en el problema de salud que tiene en la piel, el cual le provoca heridas en las palmas de las manos. Yiddá enfocó sus energías en perder peso con ejercicios y alimentación saludable.

“Mi sistema inmune ataca a mi piel producto del estrés. Tuve que ver muchos doctores. Ahora estoy mejor que nunca. Me volqué a la medicina natural. Estoy sanando. Creo que el problema no era el estrés sino mi exmujer (ríe)”, bromea el artista.

“Yo bajé 8 kilos, dejé el azúcar y camino como 12 kilómetros diarios. Estoy feliz. Lo hice por mí, y no por la separación como mucha gente comenta. Tuve problemas de salud, me venía desmayando desde hace muchos años y no sabíamos qué era. Finalmente, los médicos llegaron a un diagnóstico, y las pastillas que tengo que tomar, de por vida, tuvieron una reacción bastante importante en mi cuerpo. Eso, sumado al estrés y muchas cosas que me venían ocurriendo, incrementó mi ansiedad, se me dio por comer helado, y subí de peso. Y ahora que, además, desteté a mi hijo, pude sentir que mi cuerpo me pertenece. Y con la separación, Julián y yo tenemos más tiempo libre porque dejamos de hacerlo todo juntos. Yo he sido atleta toda la vida, solo retomé algo que me encanta. El cambio no radica de una separación sino de una decisión personal”, destaca Eslava.

¿Cuál es la decisión más difícil que me tocó tomar en la vida? “Creo que no hay solo una. Un cúmulo de decisiones me han llevado hasta donde estoy en este momento. Lo primero fue dejar un trabajo seguro para dedicarme al arte. Otra decisión difícil e importante fue formar una familia, al igual que separarnos”, asegura tras aclarar que la persona con quien fue captada bailando, hace algunas semanas, es solo un amigo cercano.

“Es un amigo que me dio un beso en la frente. ¡Qué excitante! (ríe). Bailamos, me gusta la salsa. Luego nos despedimos. Y eso fue todo”, aclara Yiddá.

“Ese día yo me quedé cuidando a los chicos porque unos días antes me había ido a Argentina. Le tocaba salir a ella. Y de la grabación me enteré por ella. Lo tomamos con humor. Mis amigos de Argentina me llamaron para bromearme con ese tema. Fue gracioso”, rememora.

Finalmente, aclaran que seguirán trabajando juntos porque todavía tienen algunos proyectos y contratos pendientes que cumplir, y lamentan que algunos piensen que su separación forma parte de una estrategia publicitaria para promocionar su película.

“En junio habíamos cerrado una fecha de nuestro show y teníamos que cumplilor. Trabajamos con marcas y auspiciadores, tenemos contratos desde enero. Somos muy sinceros, no fue algo que buscamos, simplemente sucedió. Cuando lo comunicamos teníamos como tres meses de separados. Sabemos que esto es lo mejor, pero eso no quita que uno pueda seguir queriendo y respetando a esa persona”, subraya Julián.

“Es difícil, pero fue la mejor decisión. Estamos juntos con muchas cosas, solo que no chapamos (Ríe). No descarto que cuando tengamos 75 años, y ya no quedé rastros de colágeno, volvamos a estar juntos (ríe)”, finaliza la actriz.