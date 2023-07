En 1960, los cimientos del rock empezaron a forjarse con la creación de, para muchos, la mejor banda de música de la historia. Desde Liverpool, Los Beatles nacieron para revolucionar la industria bajo el liderazgo de los míticos John Lennon y Paul McCartney, protagonistas de una efemérides que actualmente rememora un episodio fundamental en la historia del grupo integrado, también, por George Harrison y Ringo Starr. Para conmemorar su día internacional, conoce los 10 datos más célebres y poco difundidos acerca de ellos, leyendas y curiosidades sobre el icónico cuarteto británico, y porqué se festeja esta fecha especial.

¿CUÁLES SON LOS 10 DATOS Y CURIOSIDADES MÁS CÉLEBRES QUE NO CONOCÍAS SOBRE LOS BEATLES DE LENNON Y MCCARTNEY?

La década de los 60 vio nacer a un cuarteto que sin saberlo o quizá vislumbrarlo, transformaría el concepto de la música con un pop/rock alternativo ideal para el tenor de sus composiciones, y la incorporación de otros géneros como el blues, el country, soul, R&B, y otros más.

A 52 años de su separación definitiva, y tras casi 10 de éxitos, The Beatles es recordado por sus fans no solamente por sus históricas canciones e intérpretes, sino también por las leyendas urbanas, mitos, datos curiosos y también hechos que fueron corroborados, y contados a partir de información periodística recopilada por largos periodos.

Para conmemorar la efemérides en honor a la banda de Liverpool que conformaron John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr en el bajo, la guitarra y la batería, repasaremos las 10 situaciones más anecdóticas que no conocías sobre la vida de los emblemáticos artistas británicos que con su “Let it be”, “Yesterday”, “Here comes the sun”, entre otros temas que se volvieron un clásico entre la multitud que aún los añora, revolucionaron el concepto de la música:

1- Sus conciertos olían a mucha orina debido a la sobrexcitación de sus fans

2- “Abbey Road”, su último dísco grabado en estudio iba a llamarse “Everest, y la foto de portada se haría en la cima de esa montaña icónica

3- John Lennon le puso fin a Los Beatles y disolvió la histórica banda británica teniendo como vista de fondo al Hotel Polynesian Village de Disney World

4- “Yesterday” es quizá la canción más versionada del mundo llegando a la asombrosa cifra de 1,600 adaptaciones

5- John Lennon quiso comprar una isla en Grecia para fundar una comunidad llena de amigos y familiares pero Paul McCartney se lo habría impedido

6- El multifacético George Harrison perdió la virginidad mientras compartía habitación con el resto de la banda que dormía en camas literas

7- Se dice que Decca Records rechazó a The Beatles porque “sería una pérdida de tiempo” ya que “los grupos de guitarra están por extinguirse”

8- Pese a que John Lennon, Yoko Ono, y Harrison también, llegaron a desmentirlo, la versión más fehaciente indica que la canción llamada Lucy in the Sky with Diamonds provino de las siglas LSD, sustancia ilegal conocida como ácido lisérgico que un “dentista malvado” le echó a las tazas de café de los artistas

9- Curiosamente, el ingenio para componer e idear melodías que demostraba el cuarteto británico, no bastó para que supieran leer partituras

10- El histórico día en el que Lennon y McCartney se vieron y encontraron por primera vez se produjo teniendo al ‘Dr. Winston O’Boogie’ pasado de copas luego de un concierto que ofreció el The Quarrymen de John Winston

Justamente este último e histórico momento vivido entre los fundadores de Los Beatles que marcó el inicio formal de la mítica banda de Liverpool, constituye el principal motivo de la instauración de su día internacional a cargo de su frenética fanaticada.

¿CUÁNDO Y POR QUÉ SE CONMEMORA EL DÍA INTERNACIONAL DE THE BEATLES A NIVEL MUNDIAL?

La fama del cuarteto conformado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr ha dado lugar a que los fans consideren oportuno homenajearlos con la celebración de hasta 3 efemérides, siendo la del 6 de julio la que resulta más célebre.

En dicha fecha pero de 1957, Lennon y McCartney se saludaron por primera vez y con ello comenzaría la extraordinaria historia musical de The Beatles luego de que un amigo en común los presentara a poco de que The Quarrymen ofreciera un concierto.

Sin embargo, aquel 6 de julio no sería la única jornada conmemorativa que establecerían sus fans ya que, también, celebran una efemérides para rendirles tributo el 16 de enero porque ese día del mismo año (1957) se inauguró el mítico pub The Cavern, hogar simbólico de la banda británica, y el 10 de julio debido a que en esa fecha, pero de 1964, tuvieron un regreso triunfal a Liverpool tras una gira por Estados Unidos donde rodaron el film de comedia musical llamado “A Hard Day’s Night”.