El artista británico más influyente y reconocido del siglo XX falleció hace 42 años, pero su legado como fundador de los Beatles quedará inmortalizado. John Lennon fue uno de los grandes músicos de la historia, y junto a sus icónicos lentes, conformaron una dupla emblemática del rock and roll que terminó siendo motivo de licitación. Te contamos qué pasó con sus famosas gafas, y en poder de quién estuvieron durante más de 5 décadas.

¿QUIÉN GUARDÓ LAS GAFAS DE SOL DE JOHN LENNON DESDE ANTES DE SU FALLECIMIENTO?

Las icónicas gafas de marco redondo acompañaron al mítico rockero nacido en Liverpool durante parte de su periodo con los Beatles.

Como toda una eminencia de la música, la representatividad de John Lennon guarda cientos de historias y reliquias que sus fans anhelarían poder adquirir tales como un registro de mala conducta de su etapa escolar, una multa de estacionamiento, y una carta que dirigió a Paul McCartney.

En un comunicado oficial, Alan Herring, chofer y asistente personal de Ringo Starr y George Harrison a fines de los 60, confesó que Lennon se las regaló en el verano de 1968 luego de un suceso que rememora un olvido por parte del mítico artista británico.

“Cuando John salió del auto noté que había dejado estas gafas de sol en el asiento trasero y que una lente y un brazo se habían desconectado”, manifestó Herring, quien además sostuvo que “le pregunté a John si le gustaría que lo arreglara para él. Me dijo que no me preocupara, que eran solo por el aspecto”.

A fines de 2019, finalmente decidió que tras 51 años con las gafas en su poder, el histórico accesorio de John Lennon sea subastado en línea por una empresa especializada en la venta de artículos y arte a nivel mundial.

¿DÓNDE SE SUBASTARON LAS ICÓNICAS GAFAS DE JOHN LENNON Y A QUÉ PRECIO?

Desde 1968 hasta 2019 pasaron 51 años, tiempo en el cual las gafas de sol con montura de alambre creadas por Oliver Goldsmith, fueron de propiedad de Alan Herring.

Tras 39 años desde aquel fatídico momento en el que falleció John Lennon, el chofer de los Beatles aceptó que Sotheby’s remate los lentes más icónicos de la historia del rock and roll que utilizó desde 1966 como parte de su papel en la película How I Won the War.

De acuerdo a información compartida por el portal web de Sotheby’s, la estimación del monto ofrecido oscilaba entre las 6 mil y las 8 mil libras esterlinas que traducidos a soles bordeaba los 38 mil soles.

Finalmente, la cifra que terminó pagando el mejor postor por las gafas de John Lennon fue de 165 mil euros (668 mil 835 soles), superando altamente las expectativas de Herring y de la misma casa subastadora.

El fan de los Beatles se llevó, además, junto al lote de subasta una carta de procedencia.