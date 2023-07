La reconocida cantante colombiana Shakira hizo su primera aparición en la Paris Fashion Week esta semana, dejando a todos impresionados con su llamativo atuendo que captó la atención de los asistentes. ¿Qué es lo que vistió y por qué ha llamado la atención de más de uno? En esta nota te mostraremos el peculiar atuendo y te daremos más detalles relacionados a este tema.

MIRA EL POLÉMICO VESTIDO QUE SHAKIRA USÓ EN LA SEMANA DE LA MODA DE PARÍS

La artista fue invitada especial de la marca Viktor & Rolf, quienes buscaban rememorar sus conjuntos más icónicos, incluyendo el que Shakira lució en el evento. Sin embargo, lo que más se comentó en las redes sociales fue un detalle en su look que aparentemente estaba relacionado con su exmarido, Gerard Piqué, lo que llevó a algunos fanáticos a insinuar que podría haber una indirecta hacia él.

Shakira causó sensación en el recinto de La Salle Wagram, donde asistió para presenciar el desfile de la propuesta otoño-invierno 2023 de la reconocida firma. Deslumbró con un abrigo de la colección otoño-invierno 2008 de la misma marca, liderada por Viktor Horsting y Rolf Snoeren. Lo que más llamó la atención fueron los enormes pliegues en su atuendo, que formaban la palabra “no”.

La cantante lució una prenda blanca con apliques dorados que resaltaban aún más la palabra “no”, ubicada en la parte superior del abrigo. Completó su look con un cinturón de tela a juego, que marcaba su cintura. Además, llevaba un bolso de mano brillante, unos tacones con plataforma de Aquazzura en el mismo tono y gafas de sol marrones de Y2K, según describió Vogue.

Foto: Getty Images

La elección del atuendo y su mensaje enigmático generaron especulaciones entre los seguidores de Shakira. Algunos usuarios de redes sociales consideraron que podría ser una indirecta hacia Gerard Piqué debido a la canción de la cantante titulada “No”, que habla de un rechazo sentimental y contiene versos como “no intentes disculparte, no juegues a insistir, las excusas ya existían antes de ti” y “voy a pedirte que no vuelvas más”.

Los fanáticos no dudaron en expresar estas teorías en una publicación que hizo la artista en Instagram, donde compartió una foto junto a la cantante Camila Cabello, en la que ambas hacen el gesto de negación con el dedo índice de la mano. Esto aumentó las especulaciones entre sus seguidores, quienes comentaron: “La letra de tu canción está más vigente que nunca”; “¿Qué mensaje le estará enviando Shakira al mundo con este look?”; “Shakira no hace nada sin planificar”. Sin embargo, otros también relacionaron el look enigmático con un posible anuncio de su próxima canción. “¿Harás algo junto a Camila?”, le preguntaron.

QUÉ ES LA SEMANA DE LA MODA DE PARÍS

La Semana de la Moda de París, también conocida como Paris Fashion Week, es uno de los eventos más importantes y prestigiosos de la industria de la moda a nivel mundial. Se lleva a cabo dos veces al año, en febrero/marzo para presentar las colecciones de otoño/invierno, y en septiembre/octubre para las colecciones de primavera/verano.

Durante esta semana, diseñadores y casas de moda de renombre internacional presentan sus nuevas creaciones en desfiles que se realizan en diferentes locaciones emblemáticas de París, como salas de exposiciones, palacios, jardines y otros lugares icónicos. Los desfiles son una oportunidad para mostrar las últimas tendencias en moda y establecer las pautas para la próxima temporada.

La Semana de la Moda de París es reconocida por su elegancia, sofisticación y vanguardia en el diseño. Participan tanto diseñadores consagrados como jóvenes talentos emergentes, y se convierte en un punto de encuentro para profesionales de la moda, compradores, prensa especializada, celebridades y amantes de la industria.

Además de los desfiles de moda, la Semana de la Moda de París también alberga presentaciones, eventos y fiestas exclusivas relacionadas con la moda. Es un momento clave para establecer contactos, generar negocio y promover la creatividad y la innovación en la industria.

La Semana de la Moda de París es parte del circuito global de semanas de la moda, junto con ciudades como Nueva York, Milán y Londres. Sin embargo, París se destaca como uno de los principales referentes de la moda, debido a su rica historia en este ámbito y a la presencia de reconocidas casas de moda francesas, como Chanel, Dior, Saint Laurent, Givenchy y muchas más.