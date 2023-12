En diciembre de 1990, al cumplirse una década de la muerte de John Lennon, bajo el nombre de Un día en la vida, un grupo de rockeros peruanos se juntó para homenajear a la mítica agrupación británica The Beatles. Desde entonces, cada año, con la misma emoción, entrega y fanatismo de la primera vez, suben juntos al escenario para ofrecer un espectáculo tributo que -como pasó con la música de los cuatro de Liverpool- llegó para quedarse.

“Hace 33 años se me ocurrió homenajear a Lennon a 10 años de su muerte. Era un número importante y creí bonito hacer algo. Fue como una aventura no premeditada. Nos juntamos con los músicos de We All Together, de Frágil, con Tavo Castillo, que es mi amigo, para formar un grupo solo para esa ocasión. Por eso se llama Un día en la vida. Todos teníamos nuestras propias bandas y era difícil volver a juntarnos. No había tiempo. Sin embargo, al año siguiente nos reunimos otra vez, y seguimos”, comenta Edmundo Delgado, líder y fundador de la agrupación.

El espectáculo de este año se titula Magical Beatles Show, en alusión a Magical Mistery Tour, la película documental que protagonizaron John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr en 1967. Y a diferencia de ediciones anteriores, tendrá tres entregas: los días 7, 8 y 9 de diciembre en el Teatro Peruano Japonés.

“En Magical Mistery Tour, los Beatles viajan por Inglaterra, en ómnibus, con un montón de alumnos y muestran imágenes de las ciudades. En nuestra puesta, haremos un recorrido por toda su música. Desde la ‘beatlemanía’, que fue lo primero que hicieron, hasta lo acústico, como ‘Michelle’. Temas sinfónicos como ‘Yesterday’ de Eleanor Rigby, donde vamos a estar acompañados por un octeto de cuerdas entre violines, violas y chelos. Y el fin de fiesta con temas clásicos como ‘Imagine’”, adelanta Delgado, quien en el setlist también incluirá ‘Now And Then’, lo nuevo de los Beatles con inteligencia artificial.

“Renzo Dalí, que es nuestro pianista, está haciendo el arreglo de cuerdas, como salió en el disco, para tocarlo como debe ser, con todos los instrumentos. La canción es muy buena, la melodía y la letra me parecen lindas. Cuando lo escuché fue como un viaje en el tiempo, como si estuviera en esa época de los Beatles escuchando uno de sus temas”, asegura.

Un día en la vida tiene como protagonistas a Edmundo, Tavo Castillo (Frágil, fundador), Renzo Dalí, Carlo André Oliden, Jeremy Castillo y Alejandro Iturrizaga. Músicos como Gerardo Manuel, Ernesto Samamé, Augusto Castro y Carlos Guerrero también formaron parte de la historia de la banda tributo que en 2014 fue elegida como la mejor de Sudamérica en The Beatle Week Festival de Liverpool, Inglaterra.

Un día en la vida, agrupación conformada por Edmundo Delgado, Tavo Castillo, Renzo Dalí, Carlo André Oliden, Jeremy Castillo y Alejandro Iturrizaga. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

“Vivo para este espectáculo. Lo hacemos solo en diciembre, pero todo el año estoy pensando qué hacer. Y una vez que lo diseño se lo doy a los chicos del grupo e intercambiamos opiniones hasta llegar a un consenso. Las canciones que la gente quiere escuchar nunca las sacamos. Cada vez que nos subimos al escenario el reto aumenta y sentimos que tenemos para 20 o 30 años más (ríe). No sé cuándo vamos a parar. De repente los fundadores, como Tavo y yo daremos un paso al costado, pero los chicos que están tocando con nosotros seguirán este legado”, refiere.

Herencia musical

Edmundo tenía 10 años cuando se sumergió inconscientemente en el universo de los Beatles, gracias a un disco que le obsequió su madre, y su entonces pasión por la música clásica, quedó relegada.

“Después de escuchar ‘A Hard Day’s Night’ (1964), el disco que mi mamá me regaló, sentí que me gustaba y enganchaba tanto como la música clásica. Nunca me había pasado algo así con otro grupo de rock. Y en el colegio redescubrí mi pasión por los Beatles con Abbey Road (1969). Y conocí a mi esposa, Doris, justamente, cuando me ayudó a hacer los conciertos de Un día en la vida. Los Beatles han redondeado mi existencia de tal manera que cuando tengo momentos malos, simplemente escucho uno de sus discos y se me pasa”, asiente el músico nacional.

En 2024, la banda realizará una gira por la Costa Este de los Estados Unidos. También, preparan el lanzamiento de un disco con temas de The Beatles con arreglos propios e instrumentos andinos.