Durante una transmisión en vivo por su canal de Kick, el streamer peruano Zein sorprendió a sus seguidores al revelar al primer artista invitado a La Noche Dorada 2025, un evento que promete fusionar el espectáculo del boxeo amateur con la emoción del entretenimiento digital.

Con una presentación cargada de emoción, Zein destacó que se trataba de un artista nacido en Perú pero con trayectoria internacional. A continuación, te contamos quién es el artista que estará presente en el esperado evento de boxeo amateur.

¿QUIÉN ES EL ARTISTA CONFIRMADO PARA LA NOCHE DORADA 2025?

El primer artista confirmado para el evento es A.CHAL, cantante y compositor nacido en Perú, pero con una carrera consolidada en el extranjero.

El anuncio se dio en vivo durante una transmisión de Zein, quien, al dar detalles de La Noche Dorada, hizo una pausa especial para presentar a su primer artista invitado.

“Nuestro artista peruano, pero también internacional”, dijo Zein antes de dar paso a A.CHAL, quien apareció saludando y tuvo un gesto inesperado al preguntar el nombre de una mujer que lo recibió. Este detalle espontáneo generó risas y comentarios entre los presentes, incluyendo al propio Zein, quien celebró el momento con humor.

¿QUIÉN ES A.CHAL Y CUÁL ES SU TRAYECTORIA EN LA MÚSICA?

A.CHAL, cuyo nombre de nacimiento es Alejandro, nació el 30 de mayo de 1989 en Perú. Vivió parte de su infancia en el país antes de mudarse con su familia a Nueva York. A los 12 años empezó a incursionar en el rap, y en 2010 se trasladó a Los Ángeles para enfocarse en su carrera musical.

En 2013 lanzó su primer EP Ballroom Riots, y un año después escribió y produjo el tema “Never Satisfied” para Jennifer López. Desde entonces, ha trabajado con artistas como Rosalía, 2 Chainz, Nicky Jam y C. Tangana, consolidándose como una figura influyente en la música urbana.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ LA NOCHE DORADA 2025?

El evento se llevará a cabo el sábado 2 de agosto en el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en San Borja, Lima. Este recinto ha sido elegido por su capacidad y preparación para albergar espectáculos de gran magnitud, y será el escenario de una noche llena de acción y entretenimiento.

¿QUIÉNES SE ENFRENTARÁN EN LOS COMBATES DE LA NOCHE DORADA?

Algunos de los enfrentamientos más esperados incluyen a Cristorata contra Cañita en la pelea estelar. También se enfrentarán streamers como Glogloking vs. Shadoune, Smash vs. Kingteka, Zully vs. La Pinky, y Fanodric vs. Dafonseca.

Todos los participantes han estado entrenando intensamente para subir al ring en este espectáculo que mezcla el mundo digital con el boxeo amateur.

Estas son todas las peleas que se podrán ver en La Noche Dorada 2025. (Foto: La Noche Dorada)

¿DÓNDE VER EL EVENTO Y CÓMO CONSEGUIR ENTRADAS?

Los boletos para asistir al Coliseo Eduardo Dibós pueden adquirirse a través de Teleticket, con precios variados según la zona elegida. Además, quienes no puedan estar presentes físicamente, podrán seguir toda la transmisión en vivo desde la cuenta de Kick de Zein, lo que permitirá disfrutar del evento desde cualquier parte del mundo.