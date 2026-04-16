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Milo J responderá preguntas de sus fans de Perú en el Museo de Arte de Lima este jueves 16 de abril. (Foto: Javier Torres/ AFP)
Milo J responderá preguntas de sus fans de Perú en el Museo de Arte de Lima este jueves 16 de abril. (Foto: Javier Torres/ AFP)
Por Redacción EC

El cantante argentino Milo J ya se encuentra en Perú para su concierto en el Estadio Nacional del 17 de abril. Un día antes de su histórico show, el cantante argentino anunció un encuentro sorpresa con sus seguidores en el patio del Museo de Arte de Lima.

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