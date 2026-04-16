El cantante argentino Milo J ya se encuentra en Perú para su concierto en el Estadio Nacional del 17 de abril. Un día antes de su histórico show, el cantante argentino anunció un encuentro sorpresa con sus seguidores en el patio del Museo de Arte de Lima.

A través de sus stories de Instagram, el intérprete de “Carta de despedida” y “Flechazo en el centro” compartió un video anunciando un encuentro con sus seguidores en el patio del MALI, ubicado en el Centro de Lima.

“Gente de Lima, hoy a las 6 de la tarde voy a estar en el patio del Museo de Arte de Lima, así que voy a estar contestando algunas de sus preguntas. Cualquier cosa entren al link para saber”, dijo el joven artista argentino en su story de Instagram.

Milo J responderá preguntas de sus fans de Perú en el Museo de Arte de Lima este jueves 16 de abril. (Foto: Instagram)

Además, el artista habilitó una página web especial en la que los fans pueden registrarse y dejar sus preguntas. Cabe resaltar que, pese a ser un evento sorpresa, la popularidad del artista argentino haría que cientos de fans se reúnan en el lugar.

“Te esperamos en el patio del Museo de Arte de Lima, por la entrada de la av. 28 de Julio a las 6 p.m. para que seas parte de una experiencia única. Deja aquí tu pregunta”, señala la página web del registro.

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Milo J se tomó fotografías con sus fans de Perú previo a su concierto en Lima. (Foto: Instagram)

Como se sabe, Milo J ya se encuentra en Lima, listo para su concierto en el Estadio Nacional como parte de su gira “La vida era más corta tour 2026”. Durante su estadía en el país, el argentino visitó un mural con su rostro.

Asimismo, recibió algunos regalos de sus seguidores, entre los detalles resaltaron un gorro de Universitario de Deportes, un chullo, un muñeco tejido a mano de él. Además, firmó el mural con su rostro y una bandera peruana.