Escuchar
(2 min)
Los integrantes de BTS (de izquierda a derecha), V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin y J-Hope, en el 64° Grammy Awards de Las Vegas. (Foto: AFP)

Los integrantes de BTS (de izquierda a derecha), V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin y J-Hope, en el 64° Grammy Awards de Las Vegas. (Foto: AFP)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los integrantes de BTS (de izquierda a derecha), V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin y J-Hope, en el 64° Grammy Awards de Las Vegas. (Foto: AFP)
Los integrantes de BTS (de izquierda a derecha), V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin y J-Hope, en el 64° Grammy Awards de Las Vegas. (Foto: AFP)
Por Leslie A. Galván

Hablar de BTS implica ir más allá de cifras, premios y récords de streaming. El fenómeno global del k-pop que encabeza listas se sostiene, en realidad, sobre la convivencia de siete personalidades muy distintas, conocidas con los alias de RM, V, Jungkook, Jimin, Jin, J-Hope y Jin, quienes aprendieron a funcionar como un todo desde su formación en 2013.

Corazón Serrano por dentro: convivencias extremas, el sacrificio de no tener feriados y el secreto de las voces que hacen bailar y llorar al país
Historias

Corazón Serrano por dentro: convivencias extremas, el sacrificio de no tener feriados y el secreto de las voces que hacen bailar y llorar al país

Armonía 10 de Walther Lozada se pronuncia tras atentado contra su bus en Trujillo
Música

Armonía 10 de Walther Lozada se pronuncia tras atentado contra su bus en Trujillo

BTS modifica las fechas de su gira en Latinoamérica: ¿Cuándo se realizarán los conciertos en Perú?
Música

BTS modifica las fechas de su gira en Latinoamérica: ¿Cuándo se realizarán los conciertos en Perú?

Anatomía de BTS: ¿Quién es quién en el fenómeno mundial del K-pop?
Música

Anatomía de BTS: ¿Quién es quién en el fenómeno mundial del K-pop?