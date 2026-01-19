Anatomía de BTS: ¿Quién es quién en el fenómeno mundial del K-pop?

Hablar de BTS implica ir más allá de cifras, premios y récords de streaming. El fenómeno global del k-pop que encabeza listas se sostiene, en realidad, sobre la convivencia de siete personalidades muy distintas, conocidas con los alias de RM, V, Jungkook, Jimin, Jin, J-Hope y Jin, quienes aprendieron a funcionar como un todo desde su formación en 2013.

Desde su debut en el programa musical de Corea del Sur, M Countdown, BTS ya era un producto importante para la empresa Hybe, liderada por el productor Bang Si-hyuk. Buscaron potenciar al grupo, mas no la individualidad de los personajes. No solamente porque, en América Latina, resulta difícil acomodarse a los estándares estéticos asiáticos, pero la mayoría de personas reconocen al colectivo antes que a los miembros del grupo de k-pop por su nombre.

Por su puesto, cada integrante tiene un rol creativo, una sensibilidad particular y una historia personal que terminó filtrándose en la música, las letras y la forma en que el grupo se relaciona con sus fans. A continuación, un resumen de la anatomía del alma de BTS.

¿Quién es quién en BTS?

RM (Kim Namjoon) es el eje intelectual y creativo de BTS. Nacido el 12 de septiembre de 1994 (virgo de 31 años), es el líder de BTS, rapero principal y uno de los compositores más activos del grupo. Fue el primer miembro confirmado y su capacidad para escribir letras complejas, además de comunicarse en inglés con soltura, lo convirtió en el portavoz natural de la banda.

Jin (Kim Seokjin), nacido el 4 de diciembre de 1992 (sagitario de 33 años), es el mayor del grupo, aunque parezca lo opuesto. Por lo mismo, fue el primero en iniciar el servicio militar obligatorio, cuando se marcó un hito en la pausa del grupo. También es vocalista y figura de contención para sus amigos. Llegó a BTS sin formación musical profesional, ya que estudiaba actuación, pero todavía no figuran k-dramas en su biografía. Su personalidad cálida y graciosa le permitió asumir un rol de “hermano mayor” dentro de la banda. Si hablamos de humor, eso puede variar, pero Jin prefiere que “se rompa el hielo” en las conversaciones más espontáneas, así lo dijo a Jin a Weverse Magazine.

Suga (Min Yoongi), nacido el 9 de marzo de 1993 (piscis de 32 años), representa el costado más crudo y honesto de BTS. Rapero, productor y compositor, tiene un papel importante en la construcción del sonido del grupo. Antes del debut atravesó dificultades económicas y una lesión en el hombro, cuando trabajaba como repartidor, y eso marcó su relación con la música. Es el integrante más directo al hablar de ansiedad, depresión y agotamiento, temas que también aparecen en su trabajo solista como Agust D, alter ego musical del cantante. Aunque los miembros de la banda están prohibidos de escándalos, una vez recibió una multa por conducir con exceso en el límite de alcohol en sangre; él se disculpó con los fans.

J-Hope (Jung Hoseok) nació el 18 de febrero de 1994 (acuario de 31 años); encarna la energía escénica de BTS. Bailarín principal y rapero, tuvo formación previa en danza urbana, por lo que participa activamente en la creación de coreografías. Su imagen pública es optimista, pero proyectos como “J-hope IN THE BOX” revelaron la disciplina detrás de su actitud.

Jimin (Park Jimin), nacido el 13 de octubre de 1995 (libra de 30 años), es vocalista principal y bailarín. Formado en danza contemporánea, se caracteriza por su precisión técnica y expresividad. Jimin ha hablado abiertamente sobre inseguridades físicas y presión estética, elementos que han influido en la manera en que se muestra ante el público. Puede ser el más sensible de la banda.

V (Kim Taehyung) nació el 30 de diciembre de 1995 (capricornio de 30 años). Vocalista de voz grave, ha desarrollado intereses en la actuación, la fotografía y el arte visual. Su personalidad introspectiva y, a veces, impredecible lo distingue dentro del grupo. Aunque mantiene los nombres de sus hermanos en privado, se conoce el origen del cantante. Vino de una familia humilde de agricultores en Daegu, Corea del Sur, y fue criado por sus abuelos. Su abuela falleció en 2016, por lo que el artista ha hablado eventualmente sobre el duelo.

Jungkook (Jeon Jungkook), el menor del grupo, nació el 1 de septiembre de 1997 (virgo de 28 años). Conocido como el “golden maknae”, que significa el miembro más joven de la manada. Destaca por su versatilidad: canta, baila, compone, produce y conocido por sus habilidades de boxeo, cocina, atletismo, etc. Ingresó a BTS siendo adolescente, lo que hizo que gran parte de su crecimiento personal ocurriera frente a las cámaras. Aunque ha protagonizado polémicas menores, como su visita a un bar durante la pandemia, sigue siendo figura de devoción para el army.

Como es relevante en Corea del Sur, la dinámica de BTS también responde a la jerarquía de edades, ya que los mayores del grupo proyectan responsabilidad frente al resto. Jin, como mayor, asumió un rol protector, mientras que Jungkook creció bajo la guía de los demás.

En documentales como “Bring The Soul”, se puede apreciar el compañerismo entre ellos. Ninguno de los siete integrantes ha abandonado la banda desde su debut en 2013, y sus interacciones son muy familiares. Aunque algunos confesaron haber considerado la posibilidad de separarse en momentos de agotamiento extremo, todos renovaron su compromiso.

Terminado el periodo de servicio militar obligatorio, vuelven a la aventura. Acaba de lanzarse el álbum musical “Arirang”, inspirado en sus raíces surcoreanas, y sigue un “World Tour” por 34 ciudades, entre estas, Lima como parte de las seís que visitara en América Latina. Las fans están jalándose de los pelos de la emoción.