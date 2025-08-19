Luis Fonsi no cantará en Lima. El cantante puertorriqueño, conocido por éxitos como “Aquí estoy yo” y “Despacito”, no presentará su espectáculo de celebración por sus 25 años este 29 de agosto, según confirmó TM Entertainment, Inc., representantes exclusivos del artista internacional.
A través de un comunicado, TM Entertainment, Inc. explicó el motivo por el que el concierto que tenía planeado Luis Fonsi en Lima no se llevará a cabo.
“El concierto pautado en Lima para este año 2025, no se llevará a cabo por incumplimiento de contrato por parte de la empresa Total Entertainment S.A.C.”, señaló en su misiva.
“Luego de realizar todos los esfuerzos posibles para que este encuentro pudiera llevarse a cabo, por razones completamente ajenas a nuestra voluntad, vinculadas a la falta de cumplimiento y ejecución por parte de la empresa productora local Total Entertainment S.A.C., no fue posible concretar las condiciones necesarias para ofrecer una producción con el nivel de calidad que el público merece”, agregó el comunicado.
Como se recuerda, el concierto de Luis Fonsi tenía programado realizarse el pasado 20 de mayo; sin embargo, la producción del evento indicó que “por razones completamente ajenas al artista y a su producción”, el show se reprogramó hasta el 29 de agosto, fecha en la que finalmente tampoco se realizará.
Hasta el momento, la productora del evento todavía no se ha pronunciado, pero se espera que en las próximas horas se revele qué sucederá con los boletos que ya habían sido vendidos para el concierto de Luis Fonsi en Lima.
