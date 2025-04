Roberto Martínez se ha convertido en el centro de atención luego de su entrevista en el podcast “Enfocados”, donde mencionó a Larissa Riquelme y dio a entender un presunto interés romántico. Luego, la modelo paraguaya desmintió al futbolista y, por el contrario, lo acusó de intentar sobrepasarse con ella. Ahora, el exfutbolista rompió su silencio.

En entrevista con el diario Trome, Roberto Martínez negó haberse propasado con la modelo paraguaya y aseguró que lo que contó que “Enfocados” fue lo mismo que dijo hace algunos años en “El valor de la verdad”.

“He dicho que ella es linda, guapa, que es inalcanzable. Entiendo que se pueda molestar por lo que han promocionado (en ‘Enfocados’), eso no lo veo yo, pero sale que salimos, y yo estoy contando una anécdota, que incluso la conté años atrás en ‘El valor de la verdad’ y me sacó el ancho, igualito que ahora. Habrá pensado que lo he vuelto a decir, pero lo he contado como una anécdota de lo que pasó, riéndome. Igual entiendo su reacción”, dijo Roberto al citado medio.

Ante la posibilidad de que Larissa Riquelme inicie acciones legales en su contra, Roberto Martínez se mostró desconcertado y negó sentirse preocupado por alguna medida. Además, aseguró que en la única cena que compartieron la trató “con mucho respeto”.

Larissa Riquelme le responde a Roberto Martínez tras afirmar que mantuvieron un romance. (Foto: Instagram)

“¿Por haber dicho que es inalcanzable?, no entiendo. Me imagino que ha pensado que iba a decir que pasó algo, y nada que ver, cero. No sé de qué me puede denunciar”, respondió Roberto Martínez.

“Cero, ese día que salimos a cenar estaba su hermana, y la traté con mucho respeto. Yo estoy tranquilo”, acotó el exfutbolista de Universitario de Deportes.