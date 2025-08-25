Epica, una de las bandas más conocidas del metal sinfónico a nivel mundial, vuelve a Lima como parte de su esperada “Latin American Tour 2025”. El show se llevará a cabo el próximo 23 de septiembre en el Centro de Convenciones Barranco. Las entradas están a la venta a través de Ticketmaster.

Con más de dos décadas de trayectoria como agrupación, millones de fans alrededor del mundo y presentaciones memorables en los festivales más prestigiosos del planeta (incluyendo su reciente show en Hellfest), Epica trae a su gira un espectáculo renovado, cargado de sinfonía, potencia y emoción.

Liderados por la carismática Simone Simons, la banda neerlandesa ofrecerá un repaso por sus discos más emblemáticos, así como material de su más reciente producción discográfica.

El evento contará además con un invitado de lujo: Los Fleshgod Apocalypse, banda italiana pionera del symphonic death metal, que hará su debut en Lima con una presentación que combinará técnica extrema y elementos clásicos.

Epica confirma su regreso a Lima como parte de su gira por Latinoamérica. (Foto: Instagram)

Las entradas para el concierto de Epica en Lima, producido por Alma Show Perú, ya se encuentran a la venta en Ticketmaster, con precios desde los S/50.

