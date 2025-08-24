La cantante española Alba Reche, conocida tras alcanzar el segundo lugar de “Operación Triunfo”, confirmó su llegada a Lima para un concierto íntimo en el que presentará lo mejor de su repertorio musical y su nueva placa discográfica. El show se realizará el próximo 25 de octubre en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco.

El concierto de Alba Reche tendrá un formato especial que incluye “Hi Touch y Foto 4:1”, con esta temática los fans podrán tener la oportunidad de saludarla en persona y tomarse una fotografía junto a ella.

Alba comenzó a destacar en el panorama musical tras su segunda posición en “Operación Triunfo”, en 2018. Apenas un año después, con la publicación de “Quimera”, su primer álbum, se consagró como una de las voces más prometedoras de la música española. Aquel trabajo logró una nominación en los Latin Grammy.

Alba Reche confirma su llegada a Perú como parte de su gira “No soy tu hombre”. (Foto: Instagram)

A lo largo de su carrera, Alba Reche ha acumulado numerosas colaboraciones con diversos artistas y ahora está de regreso con “No soy tu hombre”, un álbum que marca un punto de inflexión en su carrera musical.

“Habla de amor, pero también de muchas otras cosas que pasan por en medio de él, que se enredan en la idea y el concepto que tenemos del mismo”, explicó la artista sobre su nuevo álbum, a través de un comunicado.

De esta manera, Alba Reche se presentará en Lima el próximo 25 de octubre en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco. Las entradas ya están a la venta a través de Joinnus.