Nació en Chile y su vida cambió cuando lo adoptó una pareja de Estados Unidos. Jonathan Tetelman (1988) cantó en un coro de niños y de adolescente tuvo una banda de rock; tras estudiar música, donde creyó que su voz era la de un barítono, fue DJ en Nueva York. Un día vendió todos sus equipos (no piensa volver a esa vida) para zambullirse en la ópera; ya para entonces había descubierto que en realidad era un tenor.

“Empecé a cantar a los 8 años. ¿Qué tan serio es un niño sobre el canto? [risas] Pero para mí fue una gran pasión. Es como hacer deporte cuando eres joven. Estaba dedicado realmente a hacer música y cantar y aprender más de mi instrumento”, contó Tetelman en entrevista con El Comercio. Él, que ha viajado por el mundo gracias a su voz, cantará este sábado por la noche en el Teatro Municipal de Lima una colección de temas clásicos.

—Inicialmente pensaste que eras un barítono, luego descubriste que eras un tenor. ¿Cómo alguien es mal diagnosticado como barítono?

Creo que muchos de los grandes tenores del pasado primero fueron barítonos. Carlo Bergonzi fue un barítono, creo que Giuseppe Giacomini y también Plácido Domingo. Hubo varios grandes cantantes que no entraban en una categoría cuando eran jóvenes porque la voz toma tiempo en crecer. Así que la diferencia entre un barítono más alto y un tenor completamente lírico no es mucha, se trata solo de dónde la voz quiere asentarse. Y por supuesto está Ramón Vinay, quien fue de tenor a barítono y luego a bajo. Así que es posible.

—¿Redescubrir que eras un tenor de algún modo cambió tu relación con la ópera, con la música en general tal vez?

Cambió en el sentido de que me volví más serio sobre mi instrumento, más enfocado en construir mi técnica como barítono o tenor perezoso. No necesitaba de una gran técnica porque no tenía que cantar alto, no tenía que cantar bajo, todo siempre estuvo en una especie de medio. Pero cuando te vuelves tenor las demandas están ahí todo el tiempo. Puccini, por ejemplo, demanda todo del tenor: poder, resistencia, notas altas, carisma, fraseo, respiración. Es extremadamente difícil. Así que me metí a la aventura, di el paso y me convertí en tenor, supongo.

—Los cantantes de ópera también tienen que ser un poco como actores. ¿Te sientes como un actor cuando estás en el escenario?

Creo que ese es el punto [risas]. Tienes que convertirte en un personaje, ser convincente, especialmente ahora. Tal vez hace cien años podías solo estar parado y cantar. Pero hoy en día estamos muy involucrados en el aspecto visual de la ópera, y tiene que ir mano a mano con la vocalidad. Tienes que invertir tiempo en entender al personaje y cómo interpretarlo, como si fueras a hacer una película de Hollywood porque eso espera la audiencia.

—¿Qué compositor te hace sentir la emoción más pura?

No es realmente el compositor, diría que es el personaje. No creo que un compositor específico esté más disponible a la pureza. Por ejemplo con el personaje de Werther se puede empatizar extremadamente y es muy realista. Es un joven poeta enamorado y sabes que muchos hombres pasan por la misma dificultad, de encontrar una mujer que no puede o no quiere estar con ellos.

—Estuve revisando el repertorio de este sábado y tendrá una variada colección de piezas: Verdi, Puccini, Mascagni, Rossini. ¿Dirías que esta es una noche ideal para alguien que quiere conocer más de la ópera?

Creo que sí. Estoy intentando ofrecer piezas con las que es más fácil conectar, donde la gente pueda encontrar al personaje y la música que conecta con ellos. Siempre es bonito hacer algo intelectual, la clase de conciertos con rarezas, pero creo que esto es importante, especialmente con una audiencia nueva, una que realmente no me conoce; quería mostrar mis fortalezas y las cosas con las que puedo conectar con la audiencia inmediatamente.