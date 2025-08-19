El cofundador de Los Kjarkas, Gonzalo Hermosa, ha anunciado su retiro de los escenarios con una gira por el Perú, donde se despedirá de su público en distintas ciudades, culminando con un gran concierto en el Estadio Nacional de Lima.

De ese modo, la gira comenzará el 11 de septiembre en Juliaca, seguida de presentaciones en Arequipa el 12 de septiembre, Huánuco el 19 de septiembre y Piura el 7 de octubre.

El evento principal de despedida será en el Estadio Nacional el sábado 4 de octubre, y cuyas entradas para este concierto ya están disponibles a través de Teleticket .

Afiche del concierto de Los Kjarkas

Por su parte, en un comunicado, Gonzalo Hermosa expresó su gratitud hacia el público peruano por el apoyo recibido a lo largo de su carrera.

“Tengo sentimientos encontrados en este momento, porque me da una enorme pena despedirme de los escenarios, de mis compañeros y de mi público ”, señaló Hermosa. “Siempre voy a estar agradecido por todo el cariño que me han dado en el Perú y en todos los países que hemos visitado.”

Asimismo, extendió una invitación a sus seguidores para acompañarlos en este último gran evento. “Esta presentación que haremos en el Estadio Nacional será inolvidable”, afirmó. “Tocaremos lo mejor de nuestra música y les prometemos que disfrutarán de principio a fin nuestro show.”

La pre-venta de entradas para el concierto de Lima ofrece un descuento del 20%. Los Kjarkas, reconocidos por su aporte a la música folclórica andina, se fundaron en 1971 y han sido una de las agrupaciones más influyentes de música latinoamericana.