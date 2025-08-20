El legado musical de Gustavo Cerati será honrado en un espectáculo sinfónico en Lima, a cargo del cantante y productor peruano Miguel Samamé, reconocido por su imitación del líder de Soda Stereo en el programa “Yo Soy”.
De ese modo, el evento, titulado “Cerati Sinfónico + Episodios Andinos por Samamé”, tendrá lugar el sábado 13 de septiembre en el Teatro Municipal de Lima.
Este concierto buscará fusionar el sonido del rock con arreglos orquestales e instrumentos andinos como la quena, el charango y la zampoña.
Bajo la dirección del maestro Risel Leandro, la propuesta musical de Cerati se presentará en un formato que combina la fuerza del rock con la riqueza sonora andina.
Los seguidores de Cerati tendrán la oportunidad de vivir una experiencia musical única, uniendo creatividad, diversidad y el poder de la música para conectar diferentes mundos.
Las entradas para el evento ya están disponibles en Teleticket.
