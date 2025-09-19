La cantante peruana Lucía Lay, de 14 años, asume un nuevo reto en su carrera musical con el lanzamiento de “Stupid Lies”, su más reciente sencillo, que es parte de su primer EP como solista.

Esta canción se suma a la media docena de canciones que la catapultan como la revelación del pop hecho en el Perú debido a su estilo moderno, fresco y la gran producción musical que la rodea.

La música de Lucía Lay retrata la vida adolescente en secundaria, pero desde una mirada emocionalmente intensa, honesta y con una rebeldía alternativa que contrasta con la superficialidad de las redes sociales. Su propuesta interpela a una generación que, muchas veces, vive entre filtros.

Lucía Lay celebra el lanzamiento de su nuevo tema pop “Stupid Lies”. (Foto: Instagram)

Además de “Stupid Lies”, el más reciente EP de la artista, incluye el tema “Waste my Time”. Una dupla de canciones que llega tras el éxito de “Unlucky”, “No One Knows” y “Dead 2 Me”, que lograron colocarse en la programación de las emisoras juveniles más importantes del país.

“No sé si hago música para sanar o solo porque tengo demasiadas cosas en la cabeza y cero ganas de hablarlas. Cantar es como mandar un audio larguísimo… pero con melodía. No tengo todas las respuestas, pero sí tengo canciones. Y a veces con eso basta para que la gente escuche lo que quiero decir, sin que tenga que explicarlo mil veces”, comentó Lucía sobre su música, que se nutre de influencias actuales como Olivia Rodrigo y Billie Eilish, y de clásicos como Paramore y Avril Lavigne.

“Stupid Lies” fue producida por Alcanfores Studio, sello dirigido por Alonso Barclay y Marcel Caillaux, exintegrantes de la emblemática banda peruana de punk rock Estado de Sitio.