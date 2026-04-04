Desde el ají de una huancaína, el pescado para un cebiche o la carne de un lomo saltado, todo empieza con un cuchillo. Es probablemente la herramienta más importante en una cocina, y por ello es necesario que sea de la mejor calidad.

Un buen cuchillo permite cortes limpios, evita que los ingredientes se maltraten y reduce el esfuerzo en cada movimiento. También da más control y seguridad, algo clave cuando se cocina seguido.

Con esa idea, este jueves 9 de abril, Colecciones del Grupo El Comercio presenta Cuchillos del Chef 2026, desarrollada junto al chef Pisu Cocina (Pierre Suqueyama). La colección exclusiva está compuesta por 14 entregas que incluyen cuchillos de distintos formatos para filetear, picar y cortar con precisión, además de una tijera de cocina, un afilador, una tacoma para organizarlos y una bolsa portacuchillos diseñada para guardarlos y transportarlos.

La colección incluye una bolsa portacuchillos, pensada para organizar, mantener y transportar las herramientas correctamente.

Cada pieza ha sido pensada para un uso constante, combinando hojas de acero inoxidable de alta resistencia con mangos de madera Pakkawood, un material que aporta firmeza, resistencia a la humedad y buen agarre. A esto se suma un diseño equilibrado que facilita el manejo y permite trabajar con mayor precisión en cada corte, incluso en preparaciones que requieren mayor detalle.

Además, esta propuesta pone especial atención en la calidad de construcción. El balance entre hoja y mango permite un mejor control en cada movimiento, mientras que los remaches reforzados aportan estabilidad y firmeza en el uso.

El acabado tipo damasco refuerza la durabilidad del filo y aporta un carácter distintivo a cada pieza. Además, la colección incorpora elementos que permiten mantener y cuidar las herramientas en el tiempo, asegurando un rendimiento constante en el uso diario.

Como complemento, Cuchillos del Chef 2026 incluye un recetario desarrollado por Pisu, con preparaciones diseñadas para aplicar técnicas de forma práctica y sacarles mayor provecho a cada herramienta. Una forma de llevar la experiencia más allá del utensilio y ponerla directamente en la cocina. //