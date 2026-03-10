Con el inicio de cada año, los canales peruanos suelen renovar parrilla ofrecida a televidentes, y en esta particular ocasión, Panamericana llama la atención presentando el nuevo programa de Andrea Llosa. La periodista que laborara para ATV, retorna a medio donde alguna vez hizo las veces de reportera, pero ahora para conducir un programa llamado “La Verdad a Prueba”, y por el cual el nombre de la esposa del popular Juan Manuel Vargas, viene rumoreándose como potencial participante. Al respecto, ahora te contamos lo que se sabe, y si finalmente Blanca Rodríguez aceptará formar parte de alguna edición de formato mediante el cual busca revelarse la verdad detrás de conflictos familiares e infidelidades, por ejemplo.

¿LA ESPOSA DEL ‘LOCO’ VARGAS PARTICIPARÁ EN “LA VERDAD A PRUEBA” DE PANAMERICANA? ESTO REVELA ANDREA LLOSA

Inicia el tercer mes en 2026, y Panamericana lo arranca estrenando programa conducido por su nueva adquisición, Andrea Llosa, la periodista peruana que regresa a la “Esquina de la Televisión” para liderar novedoso formato mediante el cual diariamente buscará revelarse la verdad detrás de conflictos familiares, infidelidades, y hasta traiciones analizadas por parte de especialistas.

“La Verdad a Prueba” se llama el proyecto que ha empezado a emitir el canal 5, y en horario estelar abordando casos puntuales de familias cuyos problemas tratarán de ser resueltos gracias a la intervención de poligrafistas, expertos en microexpresiones, y detectives, e incluiría la participación de la esposa de Juan Manuel Vargas.

“Me gustaría tenerla, ella lo sabe, y lo importante es que ella quiera”, ha revelado Andrea Llosa en diálogo concedido para diario Trome, confesando así que resultan ciertas las conversaciones que viene sosteniendo con Blanca Rodríguez para participación en nuevo programa de Panamericana TV.

En relación a su eventual participación durante alguna edición de “La Verdad a Prueba”, y la posibilidad de poder incomodar a figura puntual de canal 5, la presentadora televisiva refiere que “siempre tengo libertad y la gente lo sabe”, “nadie amarra lo que yo tengo que decir, ya la gente me conoce”.

Cabe resaltar, que a diferencia de “Nunca Más”, por ejemplo, este nuevo formato televisado por parte de Panamericana, tendrá a Andrea Llosa conduciendo programa donde gracias a herramientas profesionales, hasta la esposa del ‘Loco’ Vargas terminará siendo analizada buscando sus certezas.

FECHA DE ESTRENO Y HORARIO DE “LA VERDAD A PRUEBA” QUE CONDUCE ANDREA LLOSA VÍA PANAMERICANA

Trasciende información de que Blanca Rodríguez podría estar participando de alguna de las primeras ediciones de “La Verdad a Prueba”, mientras tanto el estreno a cargo de Andrea Llosa ha terminado produciéndose el 9 de marzo.

“No se trata de tu versión ni de mi versión, en este caso hay especialistas, está el polígrafo y expertos en microgestos”, expresa la comunicadora durante una entrevista brindada para el noticiero 24 Horas Mediodía, y entorno a propuesta de nuevo programa cuya transmisión estará llevándose a cabo de lunes a viernes.

Desde las 7.30 p.m. del 9 de marzo, y vía Panamericana TV, Andrea Llosa ha vuelto a la pantalla chica oficialmente, y ofreciendo formato donde tanto psicólogos forenses como peritos informáticos, y mentalistas, tendrán la misión de resolver casos haciendo uso de herramientas profesionales.