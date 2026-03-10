Por Redacción EC

Con el inicio de cada año, los canales peruanos suelen renovar parrilla ofrecida a televidentes, y en esta particular ocasión, Panamericana llama la atención presentando el nuevo programa de Andrea Llosa. La periodista que laborara para ATV, retorna a medio donde alguna vez hizo las veces de reportera, pero ahora para conducir un programa llamado “La Verdad a Prueba”, y por el cual el nombre de la esposa del popular Juan Manuel Vargas, viene rumoreándose como potencial participante. Al respecto, ahora te contamos lo que se sabe, y si finalmente Blanca Rodríguez aceptará formar parte de alguna edición de formato mediante el cual busca revelarse la verdad detrás de conflictos familiares e infidelidades, por ejemplo.

