La productora cinematográfica Valori Films presentó el primer avance de la película peruana “El Club de la seducción”, una producción de comedia, romance y acción dirigida por Rodrigo Viaggio y Jorge E. Velarde que se estrenará en octubre de 2026.

Producida por Karol de la Borda, la historia se centra en dos hombres con personalidades totalmente opuestas cuyas vidas se cruzan de forma imprevista, lo que da inicio a una serie de situaciones caóticas que incluyen fiestas, deudas absurdas, romances de riesgo y decisiones impulsivas.

El reparto está conformado por los actores Franco Pennano, Marcelo Oxenford, Claudia Bérninzon, Connie Chaparro, Nico Ponce, Junior Silva y otros artistas. La cinta tiene programado estrenarse en octubre de este año.

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