Resumen
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La productora cinematográfica Valori Films presentó el primer avance de la película peruana “El Club de la seducción”, una producción de comedia, romance y acción dirigida por Rodrigo Viaggio y Jorge E. Velarde que se estrenará en octubre de 2026.
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