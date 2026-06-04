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El reparto de la producción reúne Franco Pennano, Marcelo Oxenford, Nico Ponce y otros actores | Foto: Difusión
El reparto de la producción reúne Franco Pennano, Marcelo Oxenford, Nico Ponce y otros actores | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La productora cinematográfica Valori Films presentó el primer avance de la película peruana “El Club de la seducción”, una producción de comedia, romance y acción dirigida por Rodrigo Viaggio y Jorge E. Velarde que se estrenará en octubre de 2026.

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