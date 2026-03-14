Resumen

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Imagen de archivo de estatuilla de los Premios Oscar. (Foto: EFE/EPA/Allison Dinner)
Imagen de archivo de estatuilla de los Premios Oscar. (Foto: EFE/EPA/Allison Dinner)
Por Redacción EC

Con la cuenta regresiva para la 98.° edición de los Premios de la Academia en marcha, la categoría de Mejor Dirección se consolida como una de las más competitivas de los últimos años.

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