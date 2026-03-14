Tras el anuncio de las candidaturas, la carrera dejó de ser una incógnita y se transformó en un análisis de trayectorias, donde veteranos y nuevas visiones del cine compiten por el Óscar que el año pasado ganó Sean Baker por "Anora".
De ese modo, Paul Thomas Anderson, al frente de "One Battle After Another", llega a la gala tras haber limpiado la temporada de premios previa. Su triunfo en el DGA y el BAFTA lo sitúan como el nombre a batir este año.
El consenso, sin embargo, no es unánime. Ryan Coogler, con "Sinners", se mantiene como el principal rival tras su destacado desempeño en los SAG Awards y el récord de nominaciones de su película.
Por otro lado, Chloé Zhao regresa con "Hamnet" tras su triunfo con "Nomadland" en 2021. Su dirección ha impulsado a Jessie Buckley como favorita en las categorías actorales y le valió el Globo de Oro a Mejor Película Drama.
De igual forma, Josh Safdie, en su debut de gran presupuesto con A24 (70 millones de dólares), ha transformado una historia sobre el ping-pong de los años 50 en un impactante estudio de personaje con "Marty Supreme".
Asimismo, Joachim Trier, cineasta noruego, aporta la cuota internacional a la categoría. Su habilidad para dirigir elencos de alto nivel, como Stellan Skarsgård, ha sido clave en su carrera hacia el Óscar.
La terna también genera expectativa por los hitos históricos que podría dejar. Si Chloé Zhao gana, sería la primera mujer en la historia con dos premios a Mejor Dirección, uniéndose a Spielberg, Eastwood e Iñárritu.
Históricamente, el récord de esta categoría lo ostenta John Ford con cuatro premios, seguido de cerca por leyendas como Frank Capra y William Wyler.
Los nominados a Mejor Dirección en los premios Oscar
Hamnet (Chloé Zhao)
Marty Supreme (Josh Safdie)
One Battle after Another (Una batalla tras otra) (Paul Thomas Anderson)
Sentimental Value (Valor sentimental) (Joachim Trier)
Sinners (Pecadores) (Ryan Coogler)
¿Cómo ver los premios Oscar desde Perú?
La ceremonia, conducida por Connan O’Brien, se celebrará este domingo 15 de marzo en el Teatro Dolby, siendo transmitida a millones de espectadores por ABC y plataformas de streaming. En Perú, podrá seguirse en HBO y TNT a partir de las 4:55 p. m.
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