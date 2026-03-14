Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Premios Oscar 2026 EN VIVO | Previa, noticias y minuto a minuto de la gala del cine
NOMINADOS A MEJOR ACTOR DE REPARTO
- Benicio Del Toro, "Una batalla tras otra"
- Jacob Elordi, "Frankenstein"
- Delroy Lindo, "Pecadores"
- Sean Penn, "Una batalla tras otra"
- Stellan Skarsgård, "Valor sentimental"
NOMINADAS A MEJOR ACTRIZ
- Jessie Buckley, "Hamnet"
- Rose Byrne, "Si pudiera, te patearía"
- Kate Hudson, "Song Sung Blue: Sueño inquebrantable"
- Renate Reinsve, "Valor sentimental"
- Emma Stone, "Bugonia"
NOMINADOS A MEJOR ACTOR
- Timothée Chalamet, "Marty Supreme"
- Leonardo DiCaprio, "Una batalla tras otra"
- Ethan Hawke, "Blue Moon"
- Michael B. Jordan, "Pecadores"
- Wagner Moura, "El agente secreto"
NOMINADOS A MEJOR DIRECTOR
- Paul Thomas Anderson, "Una batalla tras otra"
- Ryan Coogler, "Pecadores"
- Josh Safdie, "Marty Supremo"
- Joachim Trier, "Valor sentimental"
- Chloé Zhao, "Hamnet"
NOMINADOS A MEJOR PELÍCULA
- "Bugonia"
- "F1"
- "Frankenstein"
- "Hamnet"
- "Marty Supremo"
- "Una batalla tras otra"
- "Agente secreto"
- "Valor sentimental"
- "Pecadores"
- "Sueños de trenes"
'Sinners' ('Los pecadores') parte como la película con más nominaciones en la historia de los Óscar, con 16 candidaturas; seguida de 'One Battle After Another' ('Una batalla tras otra'), con 13.
¿QUIÉN CONDUCIRÁ LA GALA?
La edición 98 de los premios más importantes del cine será conducida por el comediante Conan O'Brien por segundo año consecutivo y se transmitirá en directo por ABC y en la plataforma Hulu a partir de las 16.00 hora local (00.00 GMT del día siguiente).
HORARIOS DE LOS OSCAR 2026 POR PAÍSES
- Argentina: 8 p.m.
- Brasil: 8 p.m.
- Bolivia: 7 p.m.
- Colombia: 6 p.m.
- Ecuador: 6 p.m.
- España: 00:00 horas (lunes 16 de marzo)
- Venezuela: 7 p.m.
- Chile, Paraguay y Uruguay: 8 p.m.
- México: 5 p.m.
En el Perú, la gala de los Oscar 2026 será transmitida por los canales TNT y HBO MAX, desde las 5 p.m., hora en la que iniciará la tradicional alfombra roja. Después de ello se emitirá la ceremonia central.
El esperado evento se desarrollará en horas de la tarde (a partir de las 6 pm hora peruana) en el Dolby Theater de Los Ángeles, en Estados Unidos.
El cine está de fiesta. Este domingo 15 de marzo se celebrará la gala de la edición 98 de los Premios Oscar, el galardón más importante en la industria del séptimo arte.
NOMINADAS A MEJOR ACTRIZ DE REPARTO