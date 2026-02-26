Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Netflix se retira de la compra de Warner Bros. y deja a Paramount como principal interesada. (Foto: EFE/Hannibal Hanschke)
Por Redacción EC

Netflix anunció este jueves que no continuará en el proceso de compra de Warner Bros., al declinar igualar la oferta presentada por Paramount Skydance. La decisión fue comunicada por sus codirectores ejecutivos, Ted Sarandos y Greg Peters, a través de un pronunciamiento.

