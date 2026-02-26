Netflix anunció este jueves que no continuará en el proceso de compra de Warner Bros., al declinar igualar la oferta presentada por Paramount Skydance. La decisión fue comunicada por sus codirectores ejecutivos, Ted Sarandos y Greg Peters, a través de un pronunciamiento.

En el comunicado, los ejecutivos señalaron que la operación “ya no es financieramente atractiva” y que siempre fue considerada “un ‘agradable tener’ al precio justo, no un ‘imprescindible’ a cualquier precio”.

MIRA: Alejandro Sanz ondeó la bandera peruana en el Estadio Nacional: “¡Viva el Perú!”

Asimismo, indicaron que, si bien la transacción habría generado valor para los accionistas y contaba con un camino claro hacia la aprobación regulatoria, optaron por mantener disciplina financiera frente al nuevo monto requerido para igualar la propuesta competidora.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la última oferta de Paramount Skydance asciende a 31 dólares por acción e incluye incentivos adicionales, entre ellos una tarifa trimestral de 0,25 dólares por acción a partir del 30 de septiembre de 2026 y una compensación regulatoria de 7.000 millones de dólares en caso de que la operación no se concrete por razones regulatorias.

Además, Paramount asumió el pago de la tarifa de terminación de 2.800 millones de dólares que Warner Bros. tendría que abonar a Netflix para cancelar el acuerdo previo.

De concretarse la transacción con Paramount, Netflix recibiría esa compensación. Tras conocerse la decisión, las acciones de la compañía subieron más de 10 % en las operaciones posteriores al cierre del mercado.

Por su parte, el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, sostuvo que la junta directiva de Warner Bros. Discovery respaldó por unanimidad el valor superior de su oferta, la cual, afirmó, ofrece mayor certeza y rapidez en el cierre.

Sarandos y Peters agregaron que la empresa continuará enfocada en su crecimiento orgánico y en la inversión en contenidos. “Este año, invertiremos aproximadamente 20.000 millones de dólares en películas y series de calidad”, indicaron, además de anunciar la reanudación de su programa de recompra de acciones.