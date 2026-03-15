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El cineasta estadounidense Paul Thomas Anderson acepta el Oscar al mejor guion adaptado por &quot;Una batalla tras otra&quot;, su primer premio de la Academia a pesar de haber sido nominado 14 veces.
El cineasta estadounidense Paul Thomas Anderson acepta el Oscar al mejor guion adaptado por "Una batalla tras otra", su primer premio de la Academia a pesar de haber sido nominado 14 veces.
Por Redacción EC

La edición 98 de los Premios Oscar se llevó a cabo este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La gala reunió a las principales figuras del cine internacional para premiar lo mejor del año anterior en distintas categorías.

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"Guasón" o "Joker" lideró con 11 las nominaciones al Oscar 2020 anunciadas el lunes en Los Ángeles. Las candidaturas encendieron de nuevo la polémica.
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