La edición 98 de los Premios Oscar se llevó a cabo este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La gala reunió a las principales figuras del cine internacional para premiar lo mejor del año anterior en distintas categorías.

En la categoría de Mejor película, las nominadas fueron: Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners y Train Dreams. La ganadora fue: One Battle After Another dirigida por Paul Thomas Anderson .

Leonardo DiCaprio como Bob Ferguson en "One Battle After Another", una de las películas de la lista (Foto: Warner Bros. Pictures)

Mejor película – Nominados

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Ganadores de años anteriores