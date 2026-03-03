Fitch Ratings rebajó la calificación corporativa y de prestatario a largo plazo de Paramount Skydance Corp. (PSKY) a basura tras el acuerdo de la compañía de medios para comprar a Warner Bros. Discovery (WBD), un acuerdo que dejará al negocio combinado con US$79.000 millones en deuda neta, según informó Bloomberg.

De esta manera, Fitch rebajó la calificación de Paramount a BB-plus, según un comunicado emitido el lunes. Anteriormente, era BBB-minus, la calificación más baja de grado de inversión.

El servicio de calificación también señaló que Paramount está en vigilancia negativa a la espera de detalles sobre los términos del acuerdo, la financiación y los esfuerzos de desapalancamiento.

“La rebaja refleja las presiones competitivas en todo el sector de los medios de comunicación y la presión sobre el flujo de caja libre de los costos de transformación”, indicó Fitch Ratings.

Vale recordar que Paramount acordó comprar Warner Bros. la semana pasada en una adquisición de US$31 por acción. Con un valor total de US$110.000 millones, es una de las mayores fusiones y acuerdos de medios de comunicación de todos los tiempos.