Con un valor total de US$110.000 millones, es una de las mayores fusiones y acuerdos de medios de comunicación de todos los tiempos. Foto: GEC.
/ Ethan Swope
Por Redacción EC

Fitch Ratings rebajó la calificación corporativa y de prestatario a largo plazo de Paramount Skydance Corp. (PSKY) a basura tras el acuerdo de la compañía de medios para comprar a Warner Bros. Discovery (WBD), un acuerdo que dejará al negocio combinado con US$79.000 millones en deuda neta, según informó Bloomberg.

