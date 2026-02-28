El acuerdo de compra de Warner Bros Discovery por parte de Paramount Skydance aún deberá de superar los procesos regulatorios para que se culmine la compra.

De acuerdo con la agencia EFE, la Comisión Europea y distintos estados de Estados Unidos vienen revisando la fusión entre ambas compañías. Justamente, el fiscal general de California, Rob Ronta, indicó que aún no está concluida está adquisición.

“El acuerdo de Paramount y Warner Bros no está cerrado”, dijo el funcionario el último jueves.

La adquisición

Cabe recordar que Paramount anunció este viernes la compra de Warner por US$110.000 millones.

Esto comprende el pago de US$31 por cada acción de Warner Bros que está en circulación, siendo un valor de capital de US$81.000 millones. A ello se añade la deuda que asume Paramount por US$29.000 millones.

Según un comunicado de ambos conglomerados de medios de comunicación y de entretenimiento, los Consejos de Administración de estas compañías aprobaron la transacción.

“Se espera que se cierre en el tercer trimestre de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluyendo las autorizaciones regulatorias y la aprobación de los accionistas de Warnes Bros Discovery”, indicó el documento.

De no concretarse la compra antes del 30 de setiembre, los accionistas de Warner Bros Discovery recibirán una comisión de US$0,25 por acción durante cada trimestre hasta que se cierre la adquisición.

Asimismo, la compra de Warner Bros ocurre en un contexto donde Netflix informó que no iba a continuar con su oferta por la mencionada compañía, por lo que no presentó una nueva propuesta económica que iguale la de Paramount.

Cabe añadir que la oferta económica de Paramount incluyó financiamiento de tres fondos soberanos de Oriente Medio, provenientes de Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.

(Con información de EFE)