La convivencia en ‘La Granja VIP Perú’ volvió a encender la polémica tras una decisión que terminó por fracturar definitivamente el romance entre Pablo Heredia y Shirley Arica. Lo que inició como un romance dentro del reality se vio abruptamente afectado por una decisión que no pasó desapercibida y que desató incomodidad inmediata. La elección de compartir habitación con una expareja encendió los ánimos y provocó un fuerte intercambio de reclamos frente a cámaras, evidenciando diferencias que hasta ese momento no habían salido a la luz con tanta intensidad. La discusión fue escalando rápidamente hasta llegar a un punto sin retorno, dejando un desenlace inesperado que sorprendió tanto a los participantes como a la audiencia y que ya se perfila como uno de los momentos más comentados del programa.

¿POR QUÉ TERMINÓ EL ROMANCE ENTRE PABLO HEREDIA Y SHIRLEY ARICA?

La ruptura se produjo luego de que el actor argentino se sintiera incómodo por la decisión de Arica, en su rol de capataz, de dormir junto a su exnovio, Diego Chávarri. Heredia no ocultó su fastidio y, tras una áspera conversación, concluyó que sus estilos de vida y valores eran incompatibles. “Yo te quiero mucho, sos una persona muy copada, pero siento que somos el agua y el aceite en un montón de cosas”, manifestó, dejando en evidencia que la relación no tenía futuro.

Además, durante el intercambio, cuestionó la forma en la que ella manejaba los conflictos, señalando: “Hablar contigo en realidad siempre es una pared… no tienes mucha empatía. Siempre quieres tener razón y tienes mucho ego”. Estas declaraciones reflejaron el desgaste emocional que lo llevó a tomar la decisión de poner punto final al vínculo.

¿CÓMO JUSTIFICÓ SHIRLEY ARICA SU POLÉMICA ELECCIÓN EN EL REALITY?

Frente a los cuestionamientos, Arica defendió su postura y minimizó el conflicto, argumentando que su elección no tenía ninguna intención negativa. “¿Qué tiene de mal lo que he escogido? ¿Qué te molesta tanto?”, respondió, evidenciando su desconcierto ante la reacción del actor.

Asimismo, recalcó que no existía motivo para dudar de su comportamiento, ya que tanto Chávarri como ella mantenían otras relaciones sentimentales. Desde su perspectiva, la situación estaba basada en respeto, por lo que no comprendía la magnitud del malestar de Heredia.

¿QUÉ SUCEDIÓ ENTRE LA ‘CHICA REALIDAD’ Y DIEGO CHÁVARRI EN LA HABITACIÓN?

A pesar del caos sentimental que se originó afuera, la estancia de los exnovios en la suite privada transcurrió en absoluta calma y bajo un clima de camaradería. Lejos de los conflictos, ambos compartieron diálogos breves y, a la mañana siguiente, se dedicaron a organizar el cuarto de forma conjunta. La complicidad fue tal que incluso se permitieron bromear sobre lo ocurrido, según informa La República.

¿DE QUÉ TRATA ‘LA GRANJA VIP’?

Este formato televisivo plantea un reto de supervivencia social y física donde un grupo de famosos debe subsistir en un entorno rural sin las facilidades de la vida moderna. La esencia del programa radica en el aislamiento absoluto, lo que significa que los competidores no tendrán acceso a teléfonos móviles, plataformas digitales ni ningún tipo de información sobre lo que sucede en el mundo exterior.

Durante su estancia, las celebridades están obligadas a gestionar una granja real, encargándose personalmente de la limpieza de los corrales, la alimentación de los animales y el cultivo de la tierra. La competencia se divide en desafíos físicos de alta intensidad y pruebas de destreza que determinarán quiénes permanecen en la estancia y quiénes son eliminados tras las nominaciones semanales. Todo este proceso de convivencia forzada busca exponer la verdadera personalidad de los participantes, quienes compiten por un premio final de S/100,000.

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