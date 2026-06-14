Tras una intensa competencia de casi tres meses marcada por desafíos, polémicas y una alta dosis de expectativa mediática, Shirley Arica se ha consagrado como la vencedora absoluta de la primera temporada de ‘La Granja VIP Perú 2026′, superando en la última instancia a Pamela López y consolidándose como la figura dominante de esta edición. La conocida influencer, que supo ganarse el respaldo masivo de sus seguidores mediante una estrategia constante en redes sociales, logró alzarse con el título tras una reñida votación popular, cerrando así un ciclo televisivo que mantuvo a la audiencia expectante hasta el último momento. Descubre a continuación los detalles sobre la cuantiosa suma que se embolsó la ‘Chica Realidad’ y cómo se desarrolló el desenlace de este reality.

¿CUÁL ES LA CIFRA EXACTA DEL PREMIO QUE OBTUVO SHIRLEY ARICA?

La victoria de Shirley Arica en el formato le permitió adjudicarse un premio en efectivo que asciende a 100 000 soles. Este monto fue entregado tras la culminación de un proceso electoral digital que se mantuvo habilitado durante la última semana de competencia, donde la audiencia decidió otorgarle la victoria frente a las demás finalistas tras evaluar su desempeño y trayectoria durante el tiempo que duró la convivencia en la granja.

¿CÓMO REACCIONÓ SHIRLEY ARICA TRAS CONOCER SU TRIUNFO?

La ganadora no pudo ocultar su emoción al escuchar el resultado final. En medio de aplausos y celebraciones, su madre y su hija ingresaron al escenario para compartir con ella uno de los momentos más importantes de la noche. Arica agradeció el apoyo de quienes votaron por ella y señaló que gran parte de su esfuerzo dentro del programa estuvo motivado por el deseo de darle una alegría a su hija, según recoge Infobae.

Shirley Arica se llevó 100 mil soles al ganar 'La Granja vip'.

¿CÓMO SE DEFINIÓ A LA GANADORA DEL REALITY?

El desenlace dependió exclusivamente del respaldo de los televidentes. Durante varios días, los seguidores pudieron ingresar a la plataforma oficial de votación para apoyar a sus participantes favoritos. La acumulación de votos determinó la clasificación final y permitió conocer quién sería la persona que se quedaría con el premio principal. Finalmente, Shirley Arica obtuvo el mayor apoyo y aseguró la victoria.

¿QUIÉNES COMPLETARON EL PODIO DE LA COMPETENCIA?

La última etapa del programa reunió a cinco participantes que aspiraban al primer puesto. Pamela López terminó en la segunda posición, mientras que Gabriela Herrera ocupó el tercer lugar. Antes de ellas fueron eliminados Paul Michael y Mónica Torres, quienes concluyeron su participación en el cuarto y quinto puesto, respectivamente. Cada uno agradeció el respaldo recibido por parte de los seguidores durante el desarrollo del reality.

Primer lugar: Shirley Arica

Segundo lugar: Pamela López

Tercer lugar: Gabriela Herrera

Cuarto lugar: Paul Michael

Quinto lugar: Mónica Torres

¿DE QUÉ TRATÓ ‘LA GRANJA VIP PERÚ’?

La primera temporada de ‘La Granja VIP Perú’ reunió a 16 participantes que convivieron durante casi tres meses mientras afrontaban distintos retos, nominaciones y eliminaciones.

A lo largo de la competencia, los concursantes fueron divididos en dos grupos principales: Team Víboras y Team Reales, equipos que protagonizaron gran parte de la rivalidad dentro del programa. De los cinco finalistas, cuatro pertenecían al Team Reales, mientras que Shirley Arica fue la única representante del Team Víboras que logró llegar hasta la definición.

Durante la temporada también hubo repechajes, regresos de participantes eliminados y algunas salidas por motivos de salud, elementos que marcaron el desarrollo del reality hasta llegar a la gran final.

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