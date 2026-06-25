Alerta naranja de Senamhi alcanza a Lima, Callao y otras regiones en costa y sierra norte y centro. (Senamhi)
Alerta naranja de Senamhi alcanza a Lima, Callao y otras regiones en costa y sierra norte y centro. (Senamhi)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó que habrá un incremento de la temperatura diurna que afectará el clima en Lima y otras 15 regiones del país. El fenómeno, calificado de moderada a fuerte intensidad con un aviso meteorológico naranja, se presentará desde el jueves 25 hasta el sábado 27 de junio en medio del desarrollo del fenómeno El Niño Costero.

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