El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó que habrá un incremento de la temperatura diurna que afectará el clima en Lima y otras 15 regiones del país. El fenómeno, calificado de moderada a fuerte intensidad con un aviso meteorológico naranja, se presentará desde el jueves 25 hasta el sábado 27 de junio en medio del desarrollo del fenómeno El Niño Costero.

En la zona de la costa central, que comprende a Lima y el Callao, las temperaturas máximas oscilarán entre los 25 °C y 32 °C durante el periodo de vigencia del aviso. Para la costa norte se pronostican valores más elevados, situándose entre los 30 °C y 36 °C, mientras que en la costa sur los registros variarán entre los 26 °C y 33 °C.

📣🌡️#Aviso #Senamhi #Minam Del 25 al 27 de junio, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país.



✅Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de radiación UV y ráfagas de viento.



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Respecto a la región andina, las condiciones meteorológicas indican que en la sierra central las temperaturas alcanzarán valores de entre 18 °C y 28 °C. En la sierra norte se prevén máximas de entre 18 °C y 27 °C, mientras que en la sierra sur los termómetros marcarán registros de entre 19 °C y 26 °C.

Senamhi: Medidas preventivas ante cambios en el clima por El Niño Costero

De acuerdo con el pronóstico técnico, se espera escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que generará un incremento directo en los niveles de radiación ultravioleta (UV). Asimismo, el organismo advirtió la presencia de ráfagas de viento con velocidades que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora, principalmente durante las horas de la tarde.

Las regiones bajo vigilancia, además de Lima y Callao, incluyen a Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Pasco, Piura y Tumbes. El aviso de 71 horas de duración recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución de estas condiciones para prevenir riesgos.

El viernes 26 y sábado 27 de junio se mantendrá la alerta naranja emitida por el Senamhi.

El viernes 26 y sábado 27 de junio se mantendrá la alerta naranja emitida por el Senamhi.

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) instó a la ciudadanía a utilizar protectores solares, sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta. También se recomendó priorizar la hidratación constante mediante el consumo de líquidos y evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor radiación.

Finalmente, las autoridades sugirieron el uso de ropa de colores claros y asegurar una ventilación adecuada tanto en los hogares como en los centros de trabajo. Estas medidas buscan mitigar los efectos del calor y la radiación en la salud de las personas en las provincias alertadas por el organismo meteorológico.