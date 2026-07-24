La cocina peruana continúa consolidándose como uno de los mayores motivos de orgullo nacional gracias a la riqueza de sus recetas y al legado cultural que representan. En ese contexto, Indecopi viene impulsando el reconocimiento de diversas preparaciones tradicionales mediante la figura de Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), un mecanismo que protege la forma en que estos alimentos son elaborados para preservar su autenticidad y transmitir ese conocimiento a las futuras generaciones. Desde panes y postres hasta emblemáticos platos regionales, estas especialidades forman parte de la identidad gastronómica del país y mantienen vivas costumbres que han pasado de generación en generación. Conoce cuáles son las diez preparaciones peruanas que cuentan con esta protección oficial y qué hace especial a cada una de ellas.
¿CUÁLES SON LOS 10 PLATOS Y PREPARACIONES PERUANAS QUE CUENTAN CON PROTECCIÓN DE INDECOPI?
1. Pan de Anís de Concepción (Junín)
Fue la primera preparación peruana en recibir el reconocimiento como Especialidad Tradicional Garantizada. Su elaboración artesanal conserva un proceso tradicional que le proporciona un aroma característico a anís y una textura propia que lo diferencia de otros panes elaborados en distintas regiones del país.
2. Papa a la Huancaína (Huancayo)
Esta conocida receta obtuvo el reconocimiento por mantener intacta la preparación tradicional desarrollada en la provincia de Huancayo. La protección garantiza que tanto los ingredientes principales como la forma de elaboración respeten la receta transmitida durante generaciones.
3. Ocopa Arequipeña
La tradicional ocopa fue incorporada a la lista de Especialidades Tradicionales Garantizadas debido a que conserva una preparación basada en insumos clásicos como el huacatay fresco, el queso y el maní, ingredientes que le otorgan el sabor que la identifica dentro de la gastronomía arequipeña.
4. Sopa de Novios según la tradición de Cura Mori (Piura)
Este potaje nació como parte de las celebraciones de matrimonio en el distrito piurano de Cura Mori. Con el paso del tiempo dejó de servirse únicamente en bodas y comenzó a formar parte de diversas reuniones familiares y festividades de la comunidad.
5. Prestiños Huanuqueños
Este dulce tradicional de Huánuco fue incorporado al registro por conservar una preparación artesanal que continúa elaborándose durante celebraciones religiosas y festividades populares, manteniendo viva una costumbre profundamente arraigada en la región.
6. Pan Chacayano o Usa Tanta (Pasco)
La elaboración de este pan continúa siguiendo técnicas tradicionales transmitidas entre distintas generaciones de panaderos pasqueños. Su reconocimiento busca proteger ese proceso artesanal que ha permanecido vigente a lo largo de los años.
7. Rosquitas de Manteca de Cajamarca
Estas rosquitas destacan por su textura crujiente y por el método artesanal empleado en su preparación. Gracias a esas características se han convertido en uno de los productos de repostería más representativos de Cajamarca y ahora cuentan con protección oficial.
8. Malarrabia de Catacaos (Piura)
Este tradicional plato piurano, muy presente durante la celebración de Semana Santa, combina ingredientes propios de la zona, como plátano maduro, queso, menestras y pescado seco. La protección reconoce la importancia de conservar su preparación original.
9. Seco de Chabelo o Seco de Chavelo (Piura)
Considerado uno de los platos más emblemáticos del norte del país, esta preparación reúne carne seca, plátano verde majado y otros ingredientes característicos de la cocina piurana, respetando una receta tradicional que ha perdurado con el tiempo.
10. Kankacho Ayavireño (Puno)
Es la incorporación más reciente al listado de Especialidades Tradicionales Garantizadas. Este plato puneño se prepara con carne de cordero marinada y cocida en horno artesanal de leña, acompañada de papa nativa y moraya, siendo uno de los protagonistas de festividades como carnavales, matrimonios y las celebraciones por Fiestas Patrias, según informa Infobae.