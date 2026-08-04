La reciente decisión de Indecopi de imponer derechos antidumping definitivos a las importaciones de tubos laminados en caliente (Tubos LAC) originarias de China ha vuelto a poner en agenda la capacidad del sistema peruano para responder de manera oportuna frente a prácticas comerciales desleales.

El caso se suma a la investigación sobre las importaciones de alambrón de acero, en la que también se determinó la existencia de dumping. Durante el periodo analizado, las importaciones investigadas registraron un crecimiento acumulado de 136,2%, cifra que refleja la magnitud que pueden alcanzar estos procesos y sus efectos sobre el mercado.

Mientras economías como Estados Unidos, Brasil, México, Colombia y los países de la Unión Europea han fortalecido la aplicación de medidas antidumping, parte de las exportaciones alcanzadas por estas restricciones suelen redirigirse hacia mercados donde estos mecanismos aún tienen una implementación más limitada.

“En el Perú, no basta con acreditar la existencia de dumping en las importaciones investigadas. La normativa también exige demostrar que dicha práctica ha causado un daño importante a la rama de producción nacional y que existe una relación causal entre ambos elementos. Se trata de un análisis técnico y exhaustivo que se realiza para cada producto de manera independiente y cuyo plazo máximo es de 18 meses. El desafío es que, mientras el procedimiento avanza, los efectos de las importaciones investigadas pueden continuar afectando a la industria nacional”, señaló Mariana Olivares, gerente de Asuntos Legales de Aceros Arequipa.

Frente a este escenario, la compañía precisó que la normativa peruana establece que no basta con comprobar la existencia de dumping. En ese sentido, recordó que es necesario demostrar que esta práctica ha ocasionado un daño importante a la industria nacional y que existe una relación directa entre ambos elementos antes de que pueda aplicarse una medida de defensa comercial.

Los recientes pronunciamientos de Indecopi evidencian que el sistema peruano cuenta con herramientas para identificar y corregir prácticas de dumping. No obstante, también reabren una discusión relevante sobre la necesidad de que estos mecanismos respondan con mayor oportunidad para evitar que el impacto sobre la industria nacional se profundice antes de que concluya una investigación.