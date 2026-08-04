Las importaciones de alambrón de acero investigadas registraron un crecimiento acumulado de 136,2%, cifra que refleja la magnitud que pueden alcanzar estos procesos y sus efectos sobre el mercado. Foto: GEC.
Las importaciones de alambrón de acero investigadas registraron un crecimiento acumulado de 136,2%, cifra que refleja la magnitud que pueden alcanzar estos procesos y sus efectos sobre el mercado. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La reciente decisión de Indecopi de imponer derechos antidumping definitivos a las importaciones de tubos laminados en caliente (Tubos LAC) originarias de China ha vuelto a poner en agenda la capacidad del sistema peruano para responder de manera oportuna frente a prácticas comerciales desleales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.