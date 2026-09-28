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Resumen

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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, habla durante la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas este jueves, en Nueva York. Foto: EFE/ Ángel Colmenares
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, habla durante la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas este jueves, en Nueva York. Foto: EFE/ Ángel Colmenares
Por Agencia EFE

La Oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, negó este lunes que los servicios de inteligencia de Egipto o algún “jefe de inteligencia de un país extranjero” advirtieran personalmente al mandatario de los ataques contra Israel del grupo islamista palestino Hamás, el 7 de octubre de 2023 (en los que murieron 1.200 personas y 251 fueron secuestradas), “sin la presencia de sus contrapartes israelíes”, como afirman algunos medios israelíes.

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