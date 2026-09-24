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Resumen

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 24 de septiembre de 2026. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP).
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 24 de septiembre de 2026. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP).
/ TIMOTHY A. CLARY
Por Agencia EFE

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, arremetió este jueves contra el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, calificándolo de “tirano”, y afirmó que Turquía es “el último país en convertirse en un foco de propagación de mentiras antisemitas”.

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