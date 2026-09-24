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Resumen

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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, habla durante la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. (EFE/Ángel Colmenares).
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, habla durante la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. (EFE/Ángel Colmenares).
Por Agencia EFE

La intervención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ante la Asamblea General de la ONU volvió a estar marcada este año por la salida de numerosos representantes de la sala cuando el mandatario tomó la palabra.

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