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Resumen

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Se observa una columna de humo tras los ataques israelíes cerca de la sede del ejército sirio y del Ministerio de Defensa en Damasco. (Foto de Rami al SAYED / AFP)
Se observa una columna de humo tras los ataques israelíes cerca de la sede del ejército sirio y del Ministerio de Defensa en Damasco. (Foto de Rami al SAYED / AFP)
/ RAMI AL SAYED
Por Agencia EFE

El Gobierno de Siria denunció este lunes que el Ejército israelí realizó “incursiones” y bombardeó dos localidades del suroeste sirio, provocando el desplazamiento de los habitantes de una aldea, y pidió que la comunidad internacional actúe para poner fin a esas “agresiones” israelíes.

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