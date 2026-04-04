El Ejército de Israel anunció la noche de este sábado que se dispone a bombardear el cruce fronterizo de Masnaa, entre Siria y Líbano, alegando que el grupo chií libanés Hezbolá presuntamente lo usa para fines militares y de contrabando.

“Advertencia urgente a todos los presentes en el cruce fronterizo de Masnaa, en la frontera entre Siria y Líbano, y a todos los viajeros en la autopista M30”, alertó el portavoz castrense en árabe Avichay Adraee en su canal en X.

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Añadió que las fuerzas aéreas tienen previsto bombardear el “cruce próximamente”.

El cruce de Masnaa está situado en la arteria principal que une Beirut con Damasco y, ya en la guerra de octubre de 2024, fue utilizado por decenas de miles de refugiados sirios y libaneses que huyeron de los ataques israelíes contra distintas localidades libanesas.

Una unidad de artillería israelí desplegada en la frontera entre Israel y Líbano bombardea objetivos al otro lado de la frontera en Líbano, al norte de Israel, el 31 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI / ATEF SAFADI

El aviso de este sábado se produce después de que Israel haya bombardeado en las últimas semanas, usando la misma premisa contra Hizbulá, muchos de los puentes sobre el río Litani que conectaban el sur del Líbano con el resto del país, según ha ido informando el Ejército.

Mientras, en Irán, desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero, Israel ha bombardeado puentes e infraestructura estratégica, como un complejo petroquímico este sábado en la ciudad iraní de Mahshahr, o las principales fábricas de acero del país.

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