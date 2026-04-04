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El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí contra la localidad de Taybeh, en el sur del Líbano, visto desde la cercana Marjeyoun el 10 de marzo de 2026. Foto: Rabih DAHER / AFP
El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí contra la localidad de Taybeh, en el sur del Líbano, visto desde la cercana Marjeyoun el 10 de marzo de 2026. Foto: Rabih DAHER / AFP
/ RABIH DAHER
Por Agencia EFE

El Ejército de Israel anunció la noche de este sábado que se dispone a bombardear el cruce fronterizo de Masnaa, entre Siria y Líbano, alegando que el grupo chií libanés Hezbolá presuntamente lo usa para fines militares y de contrabando.

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