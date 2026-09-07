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Resumen

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Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Max Slovencik
Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Max Slovencik
Por Agencia AFP

Un reactor nuclear a medio construir, descubierto en Siria, estaba casi terminado y habría podido servir para fabricar armas, declaró este lunes el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi.

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