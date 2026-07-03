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Resumen

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Chofer de cúster muere tras recibir balazo de agente en San Juan de Miraflores. Foto: Difusión
Chofer de cúster muere tras recibir balazo de agente en San Juan de Miraflores. Foto: Difusión
Por Abby Ardiles

Lisandro Arellano, de 25 años, salió a trabajar como todos los días al volante de una coaster de transporte público que recorría San Juan de Miraflores. Lo acompañaba su esposa, Dania Paza, quien laboraba como cobradora. La jornada terminaría de una forma muy distinta para ambos: ella regresó sola a casa, sin su esposo y con la identificación de un policía en sus manos.

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