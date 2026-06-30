El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que desde el próximo 2 de julio hasta el sábado 4, se aproxima el quinto friaje del año, fenómeno climatológico que alterará de manera particular el clima en distintas regiones del país.

Esta anomalía consistirá en el ingreso una masa de aire frío que se desplazará por Madre de Dios, trae consigo lluvias intensas, acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento con velocidades próximas a los 50 km/h y cobertura nubosa durante el día.

¡A tomar precauciones! El Senamhi advierte sobre lluvias de fuerte intensidad y descenso térmico en estas regiones del Perú. (Fuente: El Peruano)

Temperaturas en la Selva

Durante el quinto friaje del año, en la selva sur se prevén temperaturas nocturnas cercanas a los 17 °C y valores diurnos que fluctuarán entre los 20 °C y 28 °C, según informó la entidad estatal.

Puno con bajas temperaturas el fin de semana

Para la agencia Andina, el jefe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en Puno, Sixto Flores Sancho, precisó que durante los días 26 y 27 de junio, sobre todo en zonas por encima de los 4.000 metros, se registró un descenso nocturno de temperatura.

Destacó que el fenómeno impactó principalmente en zonas altoandinas, donde las temperaturas oscilaron entre 0 °C y -15 °C, por lo que instó a las autoridades a reforzar las medidas preventivas para salvaguardar a la población más vulnerable.

El Senamhi enfatizó que se presenciaron ráfagas de viento cercanas a 45 kilómetros por hora incrementó la sensación de frío.

¿Qué es el Senamhi?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) es la entidad encargada de monitorear y analizar las condiciones del clima, el tiempo y los recursos hídricos en el país. A través de sus estaciones y sistemas de observación, recopila información clave para la elaboración de pronósticos y alertas.

Su labor es fundamental para prevenir riesgos asociados a fenómenos naturales como lluvias intensas, heladas, friajes o sequías.