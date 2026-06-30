El quinto friaje se pronostica hasta el sábado 4 de este mes. Foto: Andina
El quinto friaje se pronostica hasta el sábado 4 de este mes. Foto: Andina
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que desde el próximo 2 de julio hasta el sábado 4, se aproxima el quinto friaje del año, fenómeno climatológico que alterará de manera particular el clima en distintas regiones del país.

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