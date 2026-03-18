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Lima dará inicio a la estación de otoño este viernes 20 de marzo en medio de temperaturas elevadas que superan los 30 grados Celsius durante el día, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
Lima dará inicio a la estación de otoño este viernes 20 de marzo en medio de temperaturas elevadas que superan los 30 grados Celsius durante el día, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
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De acuerdo con el último reporte, distritos como La Molina, Carabayllo y San Juan de Lurigancho han registrado esta semana valores de entre 32 °C y 33 °C, manteniendo una sensación de calor moderada a fuerte en la capital.
El Senamhi indicó que estas condiciones persistirán hasta el viernes, con cielos de escasa nubosidad al mediodía, lo que favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta. Asimismo, se prevén vientos durante las tardes.
La especialista Angie Flores explicó que la reciente disminución de anomalías negativas frente a la costa de Lima ha generado un nuevo calentamiento del mar, lo que contribuye al aumento de las temperaturas.
“Al disminuir este fenómeno, el mar se está calentando nuevamente y se observa un incremento de temperatura”, señaló.
No obstante, precisó que alrededor del 22 de marzo podría reactivarse el anticiclón del Pacífico Sur, lo que generaría vientos más intensos y un ligero descenso de la temperatura, principalmente durante las noches, que se sentirán más frescas.
Sin embargo, advirtió que el incremento de la temperatura del mar también podría elevar las temperaturas nocturnas en los próximos días.
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El Senamhi explicó que distritos alejados del litoral, como San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Puente Piedra y La Molina, registran mayores temperaturas debido a que no reciben el efecto termorregulador del mar, lo que intensifica el calor tanto de día como de noche.
Finalmente, la especialista indicó que aún persisten condiciones asociadas a un niño costero, lo que podría influir en el comportamiento del clima durante el próximo invierno, cuya proyección aún se encuentra en evaluación.
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