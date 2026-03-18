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Otoño comenzará con altas temperaturas en Lima y fuerte radiación UV al mediodía. (Foto: Andina)
Otoño comenzará con altas temperaturas en Lima y fuerte radiación UV al mediodía. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Lima dará inicio a la estación de otoño este viernes 20 de marzo en medio de temperaturas elevadas que superan los 30 grados Celsius durante el día, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

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