La ANGB demandó al Ejecutivo a implementar medidas para contrarrestar posibles impactos del Fenómeno El Niño | Foto: ANGR
La ANGB demandó al Ejecutivo a implementar medidas para contrarrestar posibles impactos del Fenómeno El Niño | Foto: ANGR
Por Redacción EC

El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Luis Ernesto Neyra León, instó al Poder Ejecutivo a implementar medidas concretas para mitigar posibles impactos del Fenómeno El Niño (global y costero) en las diferentes regiones del país.