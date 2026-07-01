El titular del sector indicó que el Ejecutivo seguirá evaluando con el Congreso las propuestas planteadas, preservando la sostenibilidad fiscal y procurando dejar una estructura ordenada del gasto público para la siguiente gestión. Foto: GEC.
El titular del sector indicó que el Ejecutivo seguirá evaluando con el Congreso las propuestas planteadas, preservando la sostenibilidad fiscal y procurando dejar una estructura ordenada del gasto público para la siguiente gestión. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Rodolfo Acuña, informó que en el marco del Proyecto de Ley 14799/2025-PE que plantea la Ley que aprueba créditos suplementarios, el gobierno destinará S/300 millones adicionales para atender el Fenómeno El Niño, siendo es un monto adicional a las medidas ya planteadas en dicho proyecto.

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