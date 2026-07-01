El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Rodolfo Acuña, informó que en el marco del Proyecto de Ley 14799/2025-PE que plantea la Ley que aprueba créditos suplementarios, el gobierno destinará S/300 millones adicionales para atender el Fenómeno El Niño, siendo es un monto adicional a las medidas ya planteadas en dicho proyecto.

“Hay líneas de atención que estamos trabajando. Como dijimos la vez pasada con el Premier, Luis Enrique Arroyo, tras un Consejo de Ministros, tenemos que acelerar los pasos para ir atendiendo el tema del Fenómeno El Niño. Estamos hablando de 300 millones de soles adicionales. Probablemente, la administración que venga va a destinar mayores recursos”, señaló.

Al respecto, mencionó que se están dejando pautas sobre sobre el inicio de lo que se tiene que hacer para enfrentar el fenómeno climático invirtiendo especialmente en proyectos que son más sensibles.

Explicó que habrá un trabajo de transferencia con el siguiente gobierno, como tradicionalmente se ha hecho a través de la comisión respectiva, a la que se le irá informando los detalles de lo que se está haciendo.

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Cabe indicar que, tras la asistencia del ministro de Economía y Finanzas, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó por mayoría el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 14799/2025-PE, que plantea la Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de inversiones públicas orientadas al cierre de brechas, la continuidad de los servicios del Estado y garantizar la transición democrática; y dicta otras medidas.