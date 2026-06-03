Ya sea por vacaciones, estudios, trabajo o cualquier otro motivo, viajar al extranjero exige contar con la documentación necesaria para ingresar y permanecer de manera regular en otro país. Entre los documentos más importantes figura el pasaporte electrónico, indispensable para realizar viajes internacionales en la mayoría de los casos. Este requisito no solo aplica para los adultos. Los menores de edad también deben contar con un pasaporte vigente para salir del país y trasladarse al exterior, por lo que muchos padres y apoderados buscan conocer cuáles son los pasos para obtener este documento. Si estás planeando un viaje con un niño o adolescente, a continuación te explicamos cómo tramitar el pasaporte electrónico para menores de edad y cuáles son los requisitos establecidos por la Superintendencia Nacional de Migraciones. Además, es importante tener en cuenta que el trámite requiere la presencia del menor junto con sus padres o representante legal, según corresponda. También se debe presentar la documentación que acredite la identidad del menor y la representación de quien lo acompaña. Cumplir con estos requisitos permitirá evitar contratiempos durante el proceso de emisión del documento.

¿Deseas obtener pasaporte electrónico para menores de edad? Sigue estos pasos

Si deseas obtener el pasaporte electrónico para un menor de edad, puedes tramitarlo presencialmente en las oficinas de la Superintendencia Nacional de Migraciones, en los Migracentros de Puruchuco y Villa María o en los centros MAC Arequipa, MAC Ancash, MAC Ayacucho, MAC Cajamarca, MAC Cusco, MAC Ica, MAC Loreto, MAC Huánuco, MAC Ucayali, MAC La Libertad, MAC Moquegua, MAC Piura, MAC Callao, MAC Ventanilla, MAC Lima Este, MAC Lima Sur y MAC Lima Norte, previa cita.

Si el menor de edad no cuenta con cita y tiene un viaje programado, puedes tramitar su pasaporte por urgencia.

Además de los requisitos generales, el menor debe asistir personalmente a la sede de Migraciones o la Plataforma de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) acompañado por al menos uno de sus padres, previa cita virtual. Esta persona debe portar su respectivo DNI, carnet de extranjería, pasaporte u otro documento, en el caso de ser extranjero(a). Sus datos deben coincidir con del DNI del o la menor, sólo para comprobar la filiación.

Este pasaporte tiene una vigencia de:

5 años para adolescentes de 12 a 17 años.

3 años para menores de 12 años.

Cuáles son los requisitos

DNI del menor, vigente y en buen estado.

Declaración jurada por pérdida o robo de pasaporte, de ser el caso.

Recibo de pago por derecho de trámite.

DNI, carnet de extranjería, pasaporte u otro documento del padre o madre que acompaña al menor.

En caso asista con un tutor, apoderado o representante o figura legal afín, se debe presentar:

DNI, carnet de extranjería, pasaporte u otro documento de la persona que acompaña al menor. En caso de contar con Carné de Identidad emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, debe adjuntar copia simple de dicho documento.

Exhibir la partida de nacimiento original del menor de edad en caso que el menor haya nacido en el extranjero.

Copia simple de la sentencia o resolución judicial o del instrumento público análogo que le otorgue la representación legal, además deberá exhibir el documento original.

Hazlo así en 5 pasos

1) Paga por derecho a trámite

Haz el pago de S/ 120.90 por derecho a expedición de pasaporte:

Págalo.pe : puedes pagar online con tarjeta de crédito o débito (VISA o Mastercard) en la plataforma Págalo.pe con el código 01810.

puedes pagar online con tarjeta de crédito o débito (VISA o Mastercard) en la plataforma Págalo.pe con el código 01810. Banco de la Nación: puedes pagar en cualquier Banco de la Nación o agente Multired.

Recuerda que debes indicar el número de DNI del menor de edad al momento de hacer el pago.

Solo si realizaste el pago de S/ 98.60, deberás abonar el monto adicional S/ 22.30 con el código de pago 01810.

2) Obtén la cita

Ingresa al Sistema de Citas en Línea y programa la cita del menor de edad. Selecciona la sede en la que deseas tramitar el pasaporte y luego, registra los datos del menor que obtendrá el pasaporte.

Te recomendamos imprimir la constancia de la cita o tomar una captura de pantalla con tu celular para agilizar la atención cuando acudas a la sede de Migraciones; además de presentar la Declaración Jurada en caso de pérdida o robo de pasaporte del menor.

3) Acude a la cita

El día de la cita, el menor debe acudir a la sede de Migraciones acompañado de al menos uno de sus padres, ambos deben llevar su DNI y el recibo de pago.

Si el menor no está acompañado por su padre o madre, sino por un tutor o apoderado o representante o figura legal afín, este presentará la documentación indicada en los requisitos.

El trámite de pasaporte electrónico es presencial por lo cual el menor debe asistir a la cita ya que confirmaremos su identidad y le tomaremos una foto para el pasaporte.

4) Pasa por la toma de foto

Cuando acudan a la cita, se realizará la toma de foto para el pasaporte. Esta toma está de acuerdo a las normas internacionales para identificación biométrica, por lo que debes tener en cuenta las siguientes condiciones:

No usar gafas o monturas grandes ni lunas que impidan ver los ojos.

No llevar lentes de contacto cosméticos de color.

No llevar prendas en la cabeza, sombreros, cerquillos ni cabello cubriendo el rostro.

No llevar piercings en el rostro.

5) Recoge el pasaporte electrónico

La entrega del pasaporte se realiza el mismo día de la cita tras cumplir con todos los requisitos.

Si por algún motivo no puedes recoger el pasaporte del menor, tienes 60 días para hacerlo en la sede en la que hiciste el trámite. Si el pasaporte electrónico no es recogido dentro de ese plazo, será destruido y deberás tramitar uno nuevo.