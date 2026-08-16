Por Redacción EC

En el Perú, existen cerca de 25 Colegios de Alto Rendimiento que ofrecen a los estudiantes servicios educativos desde el tercer grado de secundaria y aplican el Currículo Nacional, reforzado con el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, cuya certificación facilita el acceso directo a más de 2 000 universidades nacionales e internacionales. En ese contexto, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció una buena noticia para muchos jóvenes: un nuevo programa de Becas COAR, cuyo objetivo es potenciar y reconocer el talento de los estudiantes de estos colegios. La iniciativa busca fortalecer las capacidades de los alumnos y orientarlas hacia carreras prioritarias para el desarrollo del país. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.