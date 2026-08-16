En el Perú, existen cerca de 25 Colegios de Alto Rendimiento que ofrecen a los estudiantes servicios educativos desde el tercer grado de secundaria y aplican el Currículo Nacional, reforzado con el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, cuya certificación facilita el acceso directo a más de 2 000 universidades nacionales e internacionales. En ese contexto, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció una buena noticia para muchos jóvenes: un nuevo programa de Becas COAR, cuyo objetivo es potenciar y reconocer el talento de los estudiantes de estos colegios. La iniciativa busca fortalecer las capacidades de los alumnos y orientarlas hacia carreras prioritarias para el desarrollo del país. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DE QUÉ TRATA LAS BECAS COAR ANUNCIADAS POR EL MINEDU?

Durante una visita de supervisión a la sede del Colegio Mayor Secundario Presidente de la República, el ministro de Educación, José Antonio Chang, informó que el Gobierno alista un nuevo programa de Becas COAR, dirigido exclusivamente a los estudiantes más destacados de los Colegios de Alto Rendimiento del país. Asimismo, el titular del Minedu explicó que esta medida pretende premiar el rendimiento académico y brindar mayores oportunidades a jóvenes peruanos con talento, evitando así que sus posibilidades de construir un futuro profesional se vean condicionadas por la falta de acceso a una educación de calidad y equidad. Finalmente, el ministro instó a los estudiantes a llevar adelante sus proyectos y convertir sus ideas en propuestas que contribuyan al bienestar y desarrollo nacional, conforme comparte Latina. “Vamos a potenciar los COAR y poner en valor la diversidad y el talento que hay en todas nuestras regiones”, indicó Chang.

¿QUÉ MÉTODO DE ENSEÑANZA SE APLICA EN LOS COAR DEL MINEDU?

El Minedu difunde mediante el portal web de los COAR, información relevante para quienes deseen postular a esta alternativa estudiantil subvencionada por el Estado peruano. Un COAR es puntualmente un modelo de servicio educativo implementado para beneficiar a jóvenes talentos del Perú que deseen potenciar sus habilidades y capacidades durante la etapa formativa escolar a partir del tercer año de secundaria, y hasta el término del quinto periodo.

Los principales beneficiarios de este sistema educativo estatal son la población juvenil que formen parte de la Educación Básica Regular (EBR) a nivel nacional. De acuerdo a detalles proporcionados por la plataforma del COAR, el modelo educativo prioriza la atención de las necesidades físicas y socioemocionales de los estudiantes, y garantiza el vínculo positivo de los estudiantes con el sistema de bienestar con la finalidad de brindarles protección y soporte.