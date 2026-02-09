¿Cuándo se publican los resultados del examen COAR 2026 tras la primera fase de evaluación?

Actualmente, son cerca de 25 Colegios de Alto Rendimiento (COAR) que se encuentran en el Perú, con el objetivo de brindar una educación de calidad a todos los estudiantes. Precisamente, como cada cierto tiempo, el Ministerio de Educación (Minedu) dispone que muchos jóvenes con alto rendimiento académico de todas las regiones accedan a estos beneficios. En ese sentido, tras desarrollarse la primera prueba escrita del Proceso Único de Admisión 2026, donde se evaluó la competencias lectoras y matemáticas, se conoció la fecha oficial para conocer los resultados. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO SE CONOCERÁN LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA FASE DEL EXAMEN COAR 2026?

Este domingo 8 de febrero, cerca de 20 064 postulantes rindieron el examen escrito del Proceso Único de Admisión 2026 a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR), con el objetivo de alcanzar una de las 2 650 vacantes disponibles. En esta oportunidad, la mayor cantidad de estudiantes proviene de Lima Metropolitana (2 279), seguida de Ayacucho (1 341), Piura (1 140), Cusco (1 134) y La Libertad (1 124), quienes se prepararon arduamente para acceder a los beneficios y potenciar su talento. Por su parte, el Ministerio de Educación informó a los alumnos que los resultados de la prueba se conocerán este martes 17 de febrero, conforme indica el cronograma oficial del concurso.

Resultados de la Fase I: 17 de febrero.

Evaluación Fase II (Socioemocional y entrevista): del 21 al 23 de febrero.

Resultados finales y asignación de vacantes: 2 de marzo.

¿QUÉ MÉTODO DE ENSEÑANZA SE APLICA EN LOS COAR DEL MINEDU?

El Minedu difunde mediante el portal web de los COAR, información relevante para quienes deseen postular a esta alternativa estudiantil subvencionada por el Estado peruano. Un COAR es puntualmente un modelo de servicio educativo implementado para beneficiar a jóvenes talentos del Perú que deseen potenciar sus habilidades y capacidades durante la etapa formativa escolar a partir del tercer año de secundaria, y hasta el término del quinto periodo.

Los principales beneficiarios de este sistema educativo estatal son la población juvenil que formen parte de la Educación Básica Regular (EBR) a nivel nacional. De acuerdo a detalles proporcionados por la plataforma del COAR, el modelo educativo prioriza la atención de las necesidades físicas y socioemocionales de los estudiantes, y garantiza el vínculo positivo de los estudiantes con el sistema de bienestar con la finalidad de brindarles protección y soporte.