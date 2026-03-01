En el Perú, existen cerca de 25 Colegios de Alto Rendimiento (COAR) que ofrecen a los estudiantes servicios educativos desde el tercer grado de secundaria y aplican el Currículo Nacional, reforzado con el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, cuya certificación facilita el acceso directo a más de 2 000 universidades nacionales e internacionales. En ese sentido, en medio del Proceso Único de Admisión (PUA), el Ministerio de Educación (Minedu) informó, a través de su cronograma oficial, que publicarán los resultados finales que corresponde a la segunda fase del proceso. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO SE CONOCERÁN LOS RESULTADOS FINALES PARA CONOCER SI SE OBTUVO UNA VACANTE A LOS COAR 2026?

Como parte del cronograma del Proceso Único de Admisión 2026, el Ministerio de Educación anunció que este lunes 2 de marzo se conocerán los resultados oficiales de los estudiantes que lograron alcanzar una de las vacantes a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR). Esta lista final corresponde a los postulantes que aprobaron la segunda fase del proceso, realizada entre el 21 y el 23 de febrero, la cual incluyó una entrevista personal destinada a evaluar sus habilidades socioemocionales. De esta manera, tras conocerse los resultados (LINK), el equipo organizador del programa se comunicará con los alumnos beneficiarios a través del correo electrónico o teléfono registrados al momento de la postulación, a fin de brindarles los detalles sobre los siguientes pasos. Por consiguiente, te presentamos el cronograma establecido para el proceso COAR 2026:

Publicación de Resultados finales : 2 de marzo

: 2 de marzo Recepción de reclamos finales : 3 de marzo

: 3 de marzo Respuesta de reclamos (resultados finales) : 4 de marzo

: 4 de marzo Confirmación de vacantes : del 3 al 7 de marzo

: del 3 al 7 de marzo Proceso de matrícula de los estudiantes al COAR Matrícula: del 3 al 31 de marzo

¿QUÉ MÉTODO DE ENSEÑANZA SE APLICA EN LOS COAR DEL MINEDU?

El Minedu difunde mediante el portal web de los COAR, información relevante para quienes deseen postular a esta alternativa estudiantil subvencionada por el Estado peruano. Un COAR es puntualmente un modelo de servicio educativo implementado para beneficiar a jóvenes talentos del Perú que deseen potenciar sus habilidades y capacidades durante la etapa formativa escolar a partir del tercer año de secundaria, y hasta el término del quinto periodo.

Los principales beneficiarios de este sistema educativo estatal son la población juvenil que formen parte de la Educación Básica Regular (EBR) a nivel nacional. De acuerdo a detalles proporcionados por la plataforma del COAR, el modelo educativo prioriza la atención de las necesidades físicas y socioemocionales de los estudiantes, y garantiza el vínculo positivo de los estudiantes con el sistema de bienestar con la finalidad de brindarles protección y soporte.