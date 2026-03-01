En el Perú, existen cerca de 25 Colegios de Alto Rendimiento (COAR) que ofrecen a los estudiantes servicios educativos desde el tercer grado de secundaria y aplican el Currículo Nacional, reforzado con el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, cuya certificación facilita el acceso directo a más de 2 000 universidades nacionales e internacionales. En ese sentido, en medio del Proceso Único de Admisión (PUA), el Ministerio de Educación (Minedu) informó, a través de su cronograma oficial, que publicarán los resultados finales que corresponde a la segunda fase del proceso. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.
Como parte del cronograma del Proceso Único de Admisión 2026, el Ministerio de Educación anunció que este lunes 2 de marzo se conocerán los resultados oficiales de los estudiantes que lograron alcanzar una de las vacantes a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR). Esta lista final corresponde a los postulantes que aprobaron la segunda fase del proceso, realizada entre el 21 y el 23 de febrero, la cual incluyó una entrevista personal destinada a evaluar sus habilidades socioemocionales. De esta manera, tras conocerse los resultados (LINK), el equipo organizador del programa se comunicará con los alumnos beneficiarios a través del correo electrónico o teléfono registrados al momento de la postulación, a fin de brindarles los detalles sobre los siguientes pasos. Por consiguiente, te presentamos el cronograma establecido para el proceso COAR 2026:
- Publicación de Resultados finales: 2 de marzo
- Recepción de reclamos finales: 3 de marzo
- Respuesta de reclamos (resultados finales): 4 de marzo
- Confirmación de vacantes: del 3 al 7 de marzo
- Proceso de matrícula de los estudiantes al COAR Matrícula: del 3 al 31 de marzo
El Minedu difunde mediante el portal web de los COAR, información relevante para quienes deseen postular a esta alternativa estudiantil subvencionada por el Estado peruano. Un COAR es puntualmente un modelo de servicio educativo implementado para beneficiar a jóvenes talentos del Perú que deseen potenciar sus habilidades y capacidades durante la etapa formativa escolar a partir del tercer año de secundaria, y hasta el término del quinto periodo.
Los principales beneficiarios de este sistema educativo estatal son la población juvenil que formen parte de la Educación Básica Regular (EBR) a nivel nacional. De acuerdo a detalles proporcionados por la plataforma del COAR, el modelo educativo prioriza la atención de las necesidades físicas y socioemocionales de los estudiantes, y garantiza el vínculo positivo de los estudiantes con el sistema de bienestar con la finalidad de brindarles protección y soporte.