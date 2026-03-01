Por Redacción EC

En el Perú, existen cerca de 25 Colegios de Alto Rendimiento (COAR) que ofrecen a los estudiantes servicios educativos desde el tercer grado de secundaria y aplican el Currículo Nacional, reforzado con el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, cuya certificación facilita el acceso directo a más de 2 000 universidades nacionales e internacionales. En ese sentido, en medio del Proceso Único de Admisión (PUA), el Ministerio de Educación (Minedu) informó, a través de su cronograma oficial, que publicarán los resultados finales que corresponde a la segunda fase del proceso. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.