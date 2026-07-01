El monto de la gratificación se calcula en función de la remuneración que regularmente perciba el trabajador al 30 de junio. Foto: GEC.
El monto de la gratificación se calcula en función de la remuneración que regularmente perciba el trabajador al 30 de junio. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Las empresas del régimen laboral privado en Perú tienen como fecha máxima el 15 de julio de 2026 para realizar el depósito de la gratificación por Fiestas Patrias. Este beneficio corresponde a todos los trabajadores, sin distinción del tipo de vínculo laboral, ya sea indefinido, a plazo fijo o a tiempo parcial. Si bien usualmente el monto equivale a una remuneración mensual, su cálculo puede presentar variaciones leves en función de ciertos factores, informó EY Perú.

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