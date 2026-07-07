Cada reconocimiento que recibe la gastronomía peruana tiene un origen común: el trabajo de miles de agricultores que, día a día, cultivan los productos que llegan a las mesas del país y del extranjero. Ese potencial, respaldado por la biodiversidad y la capacidad productiva nacional, plantea ahora un nuevo desafío: convertir al Perú en un referente agroalimentario capaz de generar valor más allá de la producción primaria.

Con esa visión, Agrofest cerró su edición 2026 consolidándose como una plataforma que conecta al campo con la industria, la tecnología, el financiamiento, los mercados y el conocimiento. Esa articulación reúne a productores, empresas, emprendedores, academia e instituciones para impulsar soluciones que fortalezcan la competitividad y el crecimiento sostenible del sector.

“El Perú no debe aspirar únicamente a ser la canasta alimentaria del mundo. Nuestro verdadero desafío es convertirnos en el gran supermercado agroalimentario global: un país capaz de producir, transformar, industrializar y vender alimentos con valor agregado, innovación, identidad y calidad internacional”, destaca Gonzalo Díaz Arias, director gerente de TAKTO – Agrofest.

Una plataforma que sigue creciendo

El encuentro registró un crecimiento cercano al 15 % respecto de la edición anterior y reunió a más de 9.200 asistentes, alrededor de 240 marcas expositoras y representantes de 16 países. Además, generó oportunidades comerciales superiores a los S/ 11,5 millones durante las ruedas de negocio y espacios de articulación.

El Gran Mercado Agrofest congregó cerca de 150 pequeños y medianos productores, mientras que aproximadamente 380 estudiantes y jóvenes participaron en las actividades académicas y técnicas, reforzando el vínculo entre innovación, formación y fortalecimiento productivo.

Más allá de las cifras, este crecimiento refleja el propósito de consolidar un ecosistema donde la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) contribuyan a modernizar la actividad agraria, optimizar procesos y generar alimentos con mayor valor agregado.

La mirada puesta en 2027

De cara al próximo año, la organización proyecta fortalecer Agrofest como un ecosistema internacional de negocios, incorporando pabellones especializados, una mayor participación extranjera y espacios dedicados a investigación, desarrollo e innovación, sostenibilidad y transformación de alimentos.

“Agrofest es una plataforma país que invita al sector privado, público, académico y productivo a construir juntos una nueva visión para la agricultura peruana”, señala Díaz Arias. El siguiente paso apunta a consolidar una iniciativa que no solo exhiba el potencial del campo peruano, sino que contribuya a proyectar al país como un actor cada vez más competitivo en la cadena agroalimentaria global.

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