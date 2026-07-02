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Resumen

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Abraham Levy, director de Ambiand. (Foto: Agrofest)
Abraham Levy, director de Ambiand. (Foto: Agrofest)
Por Christian Silva

El fenómeno de El Niño, tanto el global como el Costero, se mantendrían hasta el 2027, consideró Abraham Levy, director de Ambiand, durante su presentación en el Agrofest, organizado por la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap).