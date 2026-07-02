El fenómeno de El Niño, tanto el global como el Costero, se mantendrían hasta el 2027, consideró Abraham Levy, director de Ambiand, durante su presentación en el Agrofest, organizado por la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap).

Durante su ponencia ‘El fenómeno El Niño: pronósticos y efectos en el sector agrario’, indicó que actualmente el Niño global se encontraría en una intensidad fuerte, además de potenciar la intensidad del Niño Costero.

“Esperamos que ambos Niños se mantengan al menos hasta otoño de 2027. Quiere decir que no vamos a recuperar la normalidad de la temperatura a lo largo de la costa peruana hasta algún punto de mayo del 2027. Nos quedan unos 10 o 11 meses de temperaturas por encima de lo normal y un verano inusualmente cálido”, expresó.

Este fenómeno climatológico ya viene afectando al sector agrario, recordó.

Temporada

Es así que, explicó Levy, entre mayo y noviembre los efectos suelen ser térmicos y limitado a la costa peruana. En ese sentido, sostuvo que hay una mayor demanda de agua, lo cual afecta al entorno agrícola.

Para el experto, el fenómeno entre este año y el 2027 será de uno de gran intensidad y envergadura, por lo que sostuvo que se encuentra entre los cinco Niños más intensos en los últimos 100 años.

Justamente, sostuvo que este fenómeno climatológico se encuentra en el límite de volverse de una intensidad muy fuerte o extraordinaria. En esa línea, agregó que la temperatura mínima bajo el actual fenómeno es más alto que cuando el país vivió el Niño de 1997.

Mencionó que, de acuerdo con el Enfen, hay una probabilidad mayor al 50% de que haya un Niño fuerte desde diciembre. Para los siguientes meses, el porcentaje aumenta, precisó.

Con un Niño fuerte, también se generan lluvias de una misma intensidad, añadió. Ello coincide con que entre diciembre y abril es la temporada de lluvias en el Perú, recordó.

“Vamos a tener más claridad a partir de setiembre y octubre respecto de lo que ocurrirá el próximo verano”, acotó.

Con ello, se determinará la cantidad de agua que hay a altas temperaturas frente a la costa norte y si eso será susceptible de producir alguna evaporación e inestabilidad en el aire, lo que generaría lluvias, sostuvo Levy.