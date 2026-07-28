Gabriel Amaro, presidente de Agap. (Foto: Alessandro Currarino/Archivo El Comercio)
Gabriel Amaro, presidente de Agap. (Foto: Alessandro Currarino/Archivo El Comercio)
Por Redacción EC

El presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap), Gabriel Amaro, indicó que la propuesta de la mandataria Keiko Fujimori de aumentar la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/1.300, anunciado en su Mensaje a la Nación, puede significar un costo mayor en la producción agraria formal.