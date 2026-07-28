El presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap), Gabriel Amaro, indicó que la propuesta de la mandataria Keiko Fujimori de aumentar la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/1.300, anunciado en su Mensaje a la Nación, puede significar un costo mayor en la producción agraria formal.

Justamente, explicó en la transmisión especial de El Comercio que, según la Ley del Régimen Laboral Agrario, el sector le paga a los trabajadores agrarios un bono Beta que es el 30% de la RMV.

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“Por la ley laboral agraria se nos impuso el bono Beta, de 30% de la RMV. Si aumenta la remuneración mínima, no solo se incrementará eso, sino un 30% más. Eso afecta mucho a la pequeña agricultura y agrega un costo mucho mayor a la producción agraria formal”, señaló.

Por otro lado, indicó que han solicitado una reunión con la mandataria y con los nuevos ministros de distintas carteras.

El mensaje presidencial

Haciendo un balance general del primer mensaje presidencial de Fujimori, Amaro resaltó que el discurso fue corto. Además, dijo, se dieron grandes lineamientos.

“La presidenta ha sido muy clara en que va a ser un gobierno que tratará de resolver los problemas sociales y va a hacer que el Perú crezca más del 6%, reduciendo trabas y burocracia”, agregó.

Amaro destacó que uno de los objetivos importantes de la nueva gestión es enfrentar el fenómeno de El Niño y las acciones a realizar, como la descolmatación de ríos, el reforzamiento de las defensas ribereñas, proteger la infraestructura hidráulica, así como contar con una logística marítima y aérea frente a los escenarios de lluvias y destrucción de carreteras.

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Frente a este fenómeno natural, sostuvo que 22 regiones del país van a sufrir graves consecuencias, y el mayor impacto se verá en Tumbes, Piura, La Libertad y Lambayeque. Añadió que, según Ositrán, existen más de 1.000 puentes en el país en peligro de colapso.

Justamente, indicó que se deben proteger los proyectos de irrigación grandes, dado que no solo están conectados a la agricultura pequeña y la agroexportación, sino que también sirven para destinar agua potable a las ciudades.

Por otra parte, el presidente de Agap recordó que el sector también afronta los problemas de aumento del precio del petróleo y de los fertilizantes debido al conflicto en el Medio Oriente, así como la aplicación de un arancel de 12,5% por parte de Estados Unidos a la importación de determinados productos de 60 economías que no cuentan con medidas para prohibir el trabajo forzoso. Entre estos productos se encuentran los arándanos, las uvas de mesa, los espárragos y las mandarinas.

En ese sentido, señaló que el Ejecutivo deberá volver a enviar el proyecto de ley del anterior gobierno para sancionar el trabajo forzoso y el Congreso deberá de aprobarlo con urgencia.

El nuevo titular del Midagri

Respecto a la designación de Marco Vinelli como nuevo titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Amaro consideró que puede realizar una buena gestión y precisó que el sector agrario es complejo por su amplitud y porque la producción agraria se ubica en todas las regiones del país.

“El sector agrario ha demostrado que sí se puede [avanzar], pero una de las tareas importantes es incluir a esos dos millones de pequeños agricultores que están en la pobreza y que pueden generar riqueza, que atienden el mercado local y que pueden formalizarse rápidamente”, apuntó.

Amaro añadió que el sector cuenta con 23 proyectos de irrigación, pero resaltó que se deben sacar adelante los proyectos que están en los valles interandinos.